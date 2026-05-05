5 тыс. долларов за побег со службы: в Черкасской области разоблачен военный на взятке, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали инспектора пограничной службы сразу после передачи взятки своему руководителю.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и уклониться от службы. Также он рассчитывал, что руководство не сообщит о самовольном оставлении им части.
Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта.
Что грозит
Ему сообщили о подозрении:
- ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение;
- ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины - дезертирство в условиях военного положения.
В ГБР сообщили, что санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также аресте изъятого имущества.
Тоді так, там командир- хабарник зі стажем.
Цікаво, чи в ДПСУ всі такі "начальники-хабарники"? Мабуть їх так навчають в прикордонній бурсі, що в Хмельницькому?!