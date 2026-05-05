5 тыс. долларов за побег со службы: в Черкасской области разоблачен военный на взятке, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали инспектора пограничной службы сразу после передачи взятки своему руководителю.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Взятка за побег со службы

Что известно

Так, военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и уклониться от службы. Также он рассчитывал, что руководство не сообщит о самовольном оставлении им части.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта.

Взятка за побег со службы

Что грозит

Ему сообщили о подозрении:

  • ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение;
  • ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины - дезертирство в условиях военного положения.

В ГБР сообщили, что санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также аресте изъятого имущества.

В де в Черкаській області кордон? Чи мова про 15 прикордонний загін?
Тоді так, там командир- хабарник зі стажем.
05.05.2026 14:59 Ответить
Уявіть ! в Україні 90 тисяч прикордонників! для чого? а кажуть воювати нікому! для багатьох це просто бронь від фронту! такі собі ухилянти в пагонах!
05.05.2026 16:16 Ответить
Оршанець , центр підготовки ДПСУ
05.05.2026 19:36 Ответить
Ось відео про сьогоднішнього начальника 15 мобільного прикордонного загону десятирічної давнини, але сюжет такий як і зараз
https://youtu.be/IFHQn35QY9M?si=hdN6H6bRPG8f_hhM
Цікаво, чи в ДПСУ всі такі "начальники-хабарники"? Мабуть їх так навчають в прикордонній бурсі, що в Хмельницькому?!
05.05.2026 15:08 Ответить
Тепер викривач нарешті стане начальником!!
05.05.2026 16:00 Ответить
 
 