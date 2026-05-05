5 тыс. долларов за побег со службы: в Черкасской области разоблачен военный на взятке, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали инспектора пограничной службы сразу после передачи взятки своему руководителю.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и уклониться от службы. Также он рассчитывал, что руководство не сообщит о самовольном оставлении им части.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли деньги, а также мобильный телефон фигуранта.

Что грозит

Ему сообщили о подозрении:

ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение;

ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины - дезертирство в условиях военного положения.

В ГБР сообщили, что санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также аресте изъятого имущества.