Начальника управления СБУ Полтавщины и его подчиненного уличили во взяточничестве на сумму 110 тысяч долларов, - НАБУ
Антикоррупционные органы уличили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчинённого в получении взятки в размере 110 тысяч долларов.
Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным следствия, служащие через посредника, адвоката, вымогали у предпринимателя $110 тыс. за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования его компании.
- Данное преступление заключалось в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а именно в поставке в РФ оборудования через подставные фирмы в Казахстане (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Задержаны с поличным
Разоблачение должностных лиц произошло после получения второй части взятки в размере 55 тысяч долларов, сообщают в САП.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
куритьпалить в сторонці баблаводи в природі ..."
Війна ще і додала можливостей.
натякають на маленькі заробітні плати.
щоб за захмарні зарплати платили платники податків України.
щодо закриття реєстрів доходів НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) у контексті «закриття» для публічного доступу.
А єфекта від НАБУ та САП буде як завжди "0".
1. САП, НАБУ під зовнішнім впливом та захистом.
2. БЕБ, ДБР, СБУ, НАЗК, Фінмон, Арма - під керуванням Банкової.
Тому другі завжди будуть намагатися підісрати перших, а перші ловити на хабарях других.
Можливі випадки жабогадюкінга СБУ проти ДБР. Але це скоріше боротьба за кормову базу.
- визнання провини
- угода зі слідством
- профіт ! 😎
Може зеля особисто гарантії давав ?
Хм...Дуже дивно....Як би це двірник прибудинковий був -то вірю-може хабара взяти. А начальник управління СБУ Полтавщини-не міг такого зробити!
На не дай Бог, його дід колись виходив покурити з поїзда у Рязані, то кацап. 😛
Ну не може ж такого бути, щоб посполитий був падлою та злодієм.
У нас одні лише чесні, справедливі, мудрі герої.
Правда, не ясно, хто ж обрав ЗЄ...
А люди зараз не мають жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. Йшла на зелене світло, а він був п'яний, нічого не платить, не сидить, всіх купив, ще й радіє, що не мобілізують, бо підсудний! А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили. Україно, досить терпіти!
Вони всі погрязли в корупції.
Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію.
Нашу справу через таких зливають я тягнуть до спливу строку давності, покидьок, що покалічив мою маму на волі! Будь проклята ця система і ця влада!
