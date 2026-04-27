Начальника управления СБУ Полтавщины и его подчиненного уличили во взяточничестве на сумму 110 тысяч долларов, - НАБУ

Антикоррупционные органы уличили начальника следственного отдела управления СБУ в Полтавской области и его подчинённого в получении взятки в размере 110 тысяч долларов.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным следствия, служащие через посредника, адвоката, вымогали у предпринимателя $110 тыс. за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования его компании.

Данное преступление заключалось в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, а именно в поставке в РФ оборудования через подставные фирмы в Казахстане (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Задержаны с поличным

Разоблачение должностных лиц произошло после получения второй части взятки в размере 55 тысяч долларов, сообщают в САП.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

