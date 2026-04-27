Начальника управління СБУ Полтавщини та його підлеглого викрили на хабарі у $110 тисяч, - НАБУ

Антикорупційні органи викрили начальника слідчого відділу управління СБУ на Полтавщині та його підлеглого на хабарі у 110 тисяч доларів.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця $110 тис. за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Цим злочином було (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання у РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Затримано на гарячому

Викриття посадовців здійснили після одержання другої частини хабаря у 55 тисяч доларів, кажуть у САП.

Нині тривають першочергові слідчі дії.

