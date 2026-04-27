Начальника управління СБУ Полтавщини та його підлеглого викрили на хабарі у $110 тисяч, - НАБУ

набу,сбу,хабар

Антикорупційні органи викрили начальника слідчого відділу управління СБУ на Полтавщині та його підлеглого на хабарі у 110 тисяч доларів.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), передає Цензор.НЕТ.

Деталі

За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця $110 тис. за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

  • Цим злочином було (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання у РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Затримано на гарячому

Викриття посадовців здійснили після одержання другої частини хабаря у 55 тисяч доларів, кажуть у САП.

Нині тривають першочергові слідчі дії.

+21
Чомк тільки Полтава? СБУ, райради, ТЦК і ... скрізь!
27.04.2026 19:46 Відповісти
+20
СБУ накрыла БЕБ, БЕБ взяло с поличным САП, САП застукала НАБУ, НАБУ прижучило ДБР, ДБР изловило НАЗК, НАЗК сцапал АРМА, АРМА вывело на чистую воду ВАКС… В итоге - минус 2 миллиарда гривен в бюджете. ))))))
27.04.2026 19:47 Відповісти
+19
На питання,що роблять СБУ- відповідь у цій новині.Чхати на Украну,головне карман набити
27.04.2026 19:45 Відповісти
Де працюєш, з того і живеш )
27.04.2026 19:37 Відповісти
Невже тепер з горя та СОРОМУ, (ахфицер СБУ?) вони повісяться а ФОП їх родичі збанкрутують!?!?! Генерал Кравченко та Кирпа, ті стрілялися….
27.04.2026 20:00 Відповісти
холодная голова, горячее сердце и чистые руки
27.04.2026 20:02 Відповісти
На большой кусок рот сам улыбается
27.04.2026 20:04 Відповісти
...Цим злочином було (здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання у РФ обладнання через підставні фірми в Казахстані (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). мутно шо пздц
27.04.2026 20:08 Відповісти
Часом в мутній воді краще риба ловиться )
27.04.2026 20:12 Відповісти
чистая голова, холодное сердце и горячие руки.
27.04.2026 20:35 Відповісти
Полтава це корупційний рай що в райраді що в тцк.
27.04.2026 19:38 Відповісти
Чомк тільки Полтава? СБУ, райради, ТЦК і ... скрізь!
москобад некорупційний я поняв
27.04.2026 20:15 Відповісти
Чим ти це пойняв?
27.04.2026 21:09 Відповісти
Зараз рай для усіх хто не знайомий а ні з честю, а ні з совістю, а ні зі страхом бути покараним за злочин, бо в нашій країні за це не карають, а нагороджують жирними посадами, орденами, і волею жити сручи на все і усіх.
27.04.2026 20:25 Відповісти
Копійки
27.04.2026 19:40 Відповісти
Лікарі дивляться на них як на лохів.Десять ухилянтів обілетить.
27.04.2026 20:33 Відповісти
Патріоти. Це вам не дітей провокувати.
27.04.2026 19:43 Відповісти
Скоро на екранах: начальник слідчого відділу вимагає хабара за закриття справи про вимагання хабара!
27.04.2026 19:44 Відповісти
Серіал "Рабиня Ізаура" курить палить в сторонці
27.04.2026 19:49 Відповісти
На питання,що роблять СБУ- відповідь у цій новині.Чхати на Украну,головне карман набити
Пташенята Баканова...
27.04.2026 19:57 Відповісти
Безпека України забезпечується потужно. Спи спокійно,мудрий нарід.🤪
27.04.2026 19:46 Відповісти
СБУ накрыла БЕБ, БЕБ взяло с поличным САП, САП застукала НАБУ, НАБУ прижучило ДБР, ДБР изловило НАЗК, НАЗК сцапал АРМА, АРМА вывело на чистую воду ВАКС… В итоге - минус 2 миллиарда гривен в бюджете. ))))))
"Круговорот бабла води в природі ..."
27.04.2026 19:51 Відповісти
Круговерть гівна в системі.
27.04.2026 19:51 Відповісти
Система залишається непорушною ! Майбани , революції , війна - це все її абсолютно не зачіпило !
27.04.2026 19:54 Відповісти
А що їх зачепило? Сидять в кабінетах, жеруть серуть та гроші вимагають.
Війна ще і додала можливостей.
27.04.2026 19:58 Відповісти
Давайте забудемо про "Дерево Свободи". Це на потім. А зараз треба поливати "Дерево Життя" кровю корупціонерів і вдобрювати кацапським трупом.
27.04.2026 20:02 Відповісти
Простіше кажучи, керівництво НАБУ та САП:

натякають на маленькі заробітні плати.

щоб за захмарні зарплати платили платники податків України.

щодо закриття реєстрів доходів НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) у контексті «закриття» для публічного доступу.

А єфекта від НАБУ та САП буде як завжди "0".
27.04.2026 20:10 Відповісти
Навіть не 0, а -100. Повна відмороженість.
27.04.2026 20:27 Відповісти
Нід.

1. САП, НАБУ під зовнішнім впливом та захистом.
2. БЕБ, ДБР, СБУ, НАЗК, Фінмон, Арма - під керуванням Банкової.

Тому другі завжди будуть намагатися підісрати перших, а перші ловити на хабарях других.
Можливі випадки жабогадюкінга СБУ проти ДБР. Але це скоріше боротьба за кормову базу.
27.04.2026 21:34 Відповісти
Це називається що не поділилися
27.04.2026 19:49 Відповісти
та не може бути
27.04.2026 19:50 Відповісти
я теж не вірю - ІПСО....
27.04.2026 19:52 Відповісти
Вороги України підставили начальника управління СБУ Полтавщини та його підлеглого .....
27.04.2026 20:09 Відповісти
А що буде далі ? Все просто -
- визнання провини
- угода зі слідством
- профіт ! 😎
27.04.2026 19:52 Відповісти
Чого такий радий ? Тебе ще НАБУ за яйка не впіймало ?
Може зеля особисто гарантії давав ?
27.04.2026 19:58 Відповісти
забули в ланцюгу "100 грн на ЗСУ"....
27.04.2026 20:26 Відповісти
Ну , звичайно
27.04.2026 21:29 Відповісти
Це вже нікого не дивує. Як завжди хтось з корупціонерів спалився, але це крапля з того моря їхнеї кількості. До речі - не буде йому покарання, як і завжди всім їм, він знов повернеться в теж саме "море" хабарників, мародерів, зрадників, бо такі потрібні владі тому що вона сама така і вона їх призначала на "жирні" місця.
27.04.2026 19:58 Відповісти
В цей час хаоса у світі у СБУ завжди стабільно.
27.04.2026 19:59 Відповісти
Начальника управління СБУ Полтавщини та його підлеглого викрили на хабарі у $110 тисяч, - НАБУ
=====================
Хм...Дуже дивно....Як би це двірник прибудинковий був -то вірю-може хабара взяти. А начальник управління СБУ Полтавщини-не міг такого зробити!
27.04.2026 20:00 Відповісти
Кадровики СБУ у Києві, і подумати про таке не змогли??
27.04.2026 20:03 Відповісти
Вони побачили сумми і подумали....ну що за ніщеброд
28.04.2026 03:06 Відповісти
Чому одразу "хабар"?, може він збирав донати на ЗСУ?
27.04.2026 20:00 Відповісти
Редактор,скорегуйте заголовок:
Начальника управління СБУ Полтавщини та його підлеглого викрили на хабарі на донаті у $110 тисяч, - НАБУ
27.04.2026 20:04 Відповісти
Прогнила вся верхівка. Весна час посадки, а народу неначасі.
27.04.2026 20:17 Відповісти
Не все так однозначно, було багато випадків коли в ході експертиз з'ясувалося, що предмети прямоугольної форми,схожі на банкноти США, виявлялися не грошима
27.04.2026 20:21 Відповісти
Ну от шо за падли такі? І це ж не поодинокі випадки, а таке по всій Україні. Поки не почнуть утилізувати таких гнид, відчуваю що толку не буде. Йде війна, хлопці життя свої кладуть, а ці падли тилові криси крадуть і крадуть, беруть хабарі та т.і.
27.04.2026 20:21 Відповісти
Риба гние з голови ,а рибалок 73 відсотка
27.04.2026 20:36 Відповісти
Та ці падли орудують ще з часів чучми. Ну не з 2019 ж року вони зявились... Це звичайно не виправдовую 73 відсотки...
27.04.2026 20:40 Відповісти
Ну ти не добрий, й зараз на монобільшості відігрався.
27.04.2026 20:42 Відповісти
Це сарказм?
27.04.2026 20:45 Відповісти
Це не хабар, а державна зрада під час війни.
27.04.2026 20:41 Відповісти
Та не кажіть, ще й в не національній валюті.
27.04.2026 20:44 Відповісти
Утилізація гнид,хабарників ,корупціонерів і усіляких пройдисвітів-не на часі. Головне-це закон про антисемітизм !
27.04.2026 20:44 Відповісти
Тільки смертна кара. Як раз на 10 років зняти мораторій доки до ЄС повземо.
27.04.2026 21:20 Відповісти
Отримає фельдмаршала від просроченого це його призначенці с серії міндічів бакланових
27.04.2026 21:26 Відповісти
А ось цікаво, якої національності цей начальник СБУ? Не може ж бути, щоб українці таке творили, в нас же відомо, хто у всьому винний і хто всіх грабує...
27.04.2026 21:27 Відповісти
Стопудово, якщо Голопупенко з пикою перетриманого вареника, що лосниться від жиру, то це все одно прихований єврей. 😁

На не дай Бог, його дід колись виходив покурити з поїзда у Рязані, то кацап. 😛

Ну не може ж такого бути, щоб посполитий був падлою та злодієм.
У нас одні лише чесні, справедливі, мудрі герої.

Правда, не ясно, хто ж обрав ЗЄ...
27.04.2026 21:42 Відповісти
Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію.
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255

А люди зараз не мають жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. Йшла на зелене світло, а він був п'яний, нічого не платить, не сидить, всіх купив, ще й радіє, що не мобілізують, бо підсудний! А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили. Україно, досить терпіти!
27.04.2026 22:33 Відповісти
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, кремезні бики сидять в тилових частинах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
27.04.2026 22:34 Відповісти
І що,полтавський начальник СБУ не в долі? Смішно.
27.04.2026 22:50 Відповісти
І що толку, кого посадили, міндича, шефіра, шурму, може, хоча б крупу? Президент відкрито підтримав корупцію, всі судді і прокурори давно в ній погрязли! Питання тільки, скільки ми будемо це терпіти
27.04.2026 23:13 Відповісти
Цього начальника СБУ і його заступника молодому і патріотичному Голобородько хтось підкинув, як і баканова та наумова.
27.04.2026 23:14 Відповісти
В Україні у різномінітних правоохоронно-силових структурах та на держслужбі з присягою вже 5й рік в тилу сотні тисяч ухилянтів засіли, отримуючи при цьому як колосальні офіційні виплати з бюджету, так і астрономічну корупційну ренту. 50% з цих сотень тисяч можна б було безболісно рокірувати робочими місцями із ветеранами із фронту.
27.04.2026 23:19 Відповісти
Поліцейські та прокурори задекларували мільйонні виграші в казино
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/politsejski-ta-prokurori-zadeklaruvali-miljonni-vigrashi-v-kazino-oboz-ua-diznavsya-imena-schaslivchikiv-ta-pospilkuvavsya-z-nimi.htm?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=obozrevatel.com&utm_term=1303900&utm_content=12083272
Вони всі погрязли в корупції.

Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію.
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255

Нашу справу через таких зливають я тягнуть до спливу строку давності, покидьок, що покалічив мою маму на волі! Будь проклята ця система і ця влада!
28.04.2026 00:20 Відповісти
Гнап про "затримання ТЦКшників", просто пограбували не того - митника, що віз данину в СБУ!
https://www.youtube.com/watch?v=jb6loIIZcvk&t
28.04.2026 00:23 Відповісти
в Україні , немає Президента, Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв, ухилянтів та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження безкарного царювання.
28.04.2026 05:10 Відповісти
це взяли за сраку щоб тохи пару випустити . це взяли тих гандонів що ..мєлочь по карманам тирять.. що таке 110 000 долл. це пара дорогих джипів . це ***** . у нас в рік один триліон гривень недоотримує бюджет на акцизах . з таможні . від прикордонників . скрутки пдв у нас так побудована держава і вгадайте як називається служба з трьох буков яка все кришує в державі . вгадали ??? а хто призначає керівників згадали ??? ТАК НЄЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ КОЛИ РОЖА КРИВА!!!!!! хто вибрав владу в 19 році ?????
28.04.2026 06:34 Відповісти
В заголовку - начальника управління. В тексті - начальника слідчого відділу. Є ж різниця. Неграмотність редакторів стрічки новин - проблема.
