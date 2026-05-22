ВСП затримала "Полтавського палія", який пішов у СЗЧ та обіцяв спалити будівлю ТЦК
Військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з Нацполіцією розшукали та затримали військовослужбовця, який самовільно залишив свою частину (СЗЧ). Ним виявився чоловік, відомий як "Полтавський палій".
Про це повідомила Військова служба правопорядку, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як з'ясувалося під час перевірки, затриманий є автором резонансних відео та відомий у медіапросторі під прізвиськом "Полтавський палій".
"Через соціальні мережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців", - зазначили у ВСП.
"Чоловіка супроводжено до підрозділу ВСП для з'ясування причин та обставин вчинення правопорушень, а також підготовки матеріалів для передачі до органів досудового розслідування з метою надання правової оцінки його діям", - йдеться у повідомленні.
Водночас затриманому роз'яснили його права, норми законодавства щодо відповідальності за СЗЧ в умовах воєнного стану, а також поінформували про порядок повернення до служби та відновлення правового статусу.
Наразі всі зібрані матеріали вивчають представники ДБР. Слідчі дії тривають.
Хто такий "Полтавський палій"
- Віталій Чепурко або "Полтавський палій" — полтавець, якого 2010 року затримали після серії підпалів. За даними правоохоронців, за одну ніч він міг підпалити до восьми вхідних дверей житлових приміщень. Після затримання записали інтерв’ю, яке згодом стало вірусним у мережі.
- Як повідомляли правоохоронні органи, чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, зокрема крадіжки та підпали. У різні роки він відбував покарання у місцях позбавлення волі.
- У січні 2026 року Віталій Чепурко повідомив у відеозверненні, що добровільно вступив до лав Збройних сил України та проходить підготовку в навчальному центрі Сил оборони. У травні 2026 з'явилася інформація, що чоловік самовільно залишив військову частину.
там вогню багато..