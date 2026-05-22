ВСП затримала "Полтавського палія", який пішов у СЗЧ та обіцяв спалити будівлю ТЦК

Військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з Нацполіцією розшукали та затримали військовослужбовця, який самовільно залишив свою частину (СЗЧ). Ним виявився чоловік, відомий як "Полтавський палій".

Про це повідомила Військова служба правопорядку, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Як з'ясувалося під час перевірки, затриманий є автором резонансних відео та відомий у медіапросторі під прізвиськом "Полтавський палій".

"Через соціальні мережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців", - зазначили у ВСП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито масштабну схему дезертирства у чотирьох областях України: організатори брали до $15 тис., - ДБР. ФОТО

"Чоловіка супроводжено до підрозділу ВСП для з'ясування причин та обставин вчинення правопорушень, а також підготовки матеріалів для передачі до органів досудового розслідування з метою надання правової оцінки його діям", - йдеться у повідомленні.

Водночас затриманому роз'яснили його права, норми законодавства щодо відповідальності за СЗЧ в умовах воєнного стану, а також поінформували про порядок повернення до служби та відновлення правового статусу.

Наразі всі зібрані матеріали вивчають представники ДБР. Слідчі дії тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття ветерана Балуха в ТЦК Києва: перевірка ВСП виявила порушення в діях військових, - ЗМІ

Хто такий "Полтавський палій"