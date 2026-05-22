ВСП затримала "Полтавського палія", який пішов у СЗЧ та обіцяв спалити будівлю ТЦК

Військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП спільно з Нацполіцією розшукали та затримали військовослужбовця, який самовільно залишив свою частину (СЗЧ). Ним виявився чоловік, відомий як "Полтавський палій".

Про це повідомила Військова служба правопорядку, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як з'ясувалося під час перевірки, затриманий є автором резонансних відео та відомий у медіапросторі під прізвиськом "Полтавський палій".

"Через соціальні мережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців", - зазначили у ВСП.

Віталій Чепурко, відомий як Полтавський палій

"Чоловіка супроводжено до підрозділу ВСП для з'ясування причин та обставин вчинення правопорушень, а також підготовки матеріалів для передачі до органів досудового розслідування з метою надання правової оцінки його діям", - йдеться у повідомленні.

Водночас затриманому роз'яснили його права, норми законодавства щодо відповідальності за СЗЧ в умовах воєнного стану, а також поінформували про порядок повернення до служби та відновлення правового статусу.

Наразі всі зібрані матеріали вивчають представники ДБР. Слідчі дії тривають.

Хто такий "Полтавський палій"

  • Віталій Чепурко або "Полтавський палій" — полтавець, якого 2010 року затримали після серії підпалів. За даними правоохоронців, за одну ніч він міг підпалити до восьми вхідних дверей житлових приміщень. Після затримання записали інтерв’ю, яке згодом стало вірусним у мережі.
  • Як повідомляли правоохоронні органи, чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, зокрема крадіжки та підпали. У різні роки він відбував покарання у місцях позбавлення волі.
  • У січні 2026 року Віталій Чепурко повідомив у відеозверненні, що добровільно вступив до лав Збройних сил України та проходить підготовку в навчальному центрі Сил оборони. У травні 2026 з'явилася інформація, що чоловік самовільно залишив військову частину.

Топ коментарі
+4
Он психически болен.
22.05.2026 16:47 Відповісти
+4
на влк це не показатєль
22.05.2026 16:50 Відповісти
+3
Не плачте мамо - я їм так навоюю як вам наробив
22.05.2026 16:45 Відповісти
Навіщо рило замазали? Та й так не дуже схожий.
22.05.2026 16:39 Відповісти
в крематорій, палія..
там вогню багато..
22.05.2026 16:40 Відповісти
"15 разів притягувався до кримінальної відповідальності"🤦 цікаво і куди його тепер? Так він же матьорий рецидивіст, знову втіче, бл... тцк кого ви в зсу набираєте? Чи плани перш за все?
22.05.2026 16:40 Відповісти
22.05.2026 16:44 Відповісти
Добровільно з зони.
22.05.2026 17:30 Відповісти
цікаво, йому вогнемет на фронті чого не видали ?
22.05.2026 16:48 Відповісти
Кого только не берут сейчас в ВСУ. Месяц получения(в госконторе) справки о не судимости, сейчас вспоминается как анекдот.
22.05.2026 16:41 Відповісти
Нарики, бомжі, тубики , це вже звична справа, ось і маємо станом на 2026 рік спотворену і сплюндровану мобілізацію, але звісно премії за кількість бусифікованих цкунам ніхто не відміняв, вони же не безкоштовно бігають.
22.05.2026 16:55 Відповісти
22.05.2026 16:45 Відповісти
22.05.2026 16:47 Відповісти
22.05.2026 16:50 Відповісти
Паралітик на ВЛК - голова повернута в небо - комісія - так це те шо потрібно! - буде за дронами дивитись
22.05.2026 16:56 Відповісти
У Петрова наприклад справка є але заброньований як критично важливий довбойоб.
22.05.2026 16:56 Відповісти
ха-ха-ха
22.05.2026 17:18 Відповісти
гарна кепка на палієві "Є-" , це що , з ряду Є-підтримка, Є-бакінг, Є-оселя, Є-чекін і т.д.
22.05.2026 16:58 Відповісти
Мозги йому треба спалити.
22.05.2026 16:58 Відповісти
кому? воєнкому? чому психа мобілізували? зброю йому видали?
22.05.2026 17:19 Відповісти
так у нього поганяло ''КЕРРІ'' С.Кінг пише вже продовження
22.05.2026 17:19 Відповісти
10 років і на відбудову України дизертира і других теж. Робочі руку будуть потрібні.
22.05.2026 17:26 Відповісти
 
 