Двоє людей постраждали під час вибуху автомобіля в Одесі: СБУ розглядає теракт

СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Приморському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

За попередніми даними слідства, вибух стався 23 травня пізно ввечері на вулиці Університетській. Постраждало двоє людей, які перебували в салоні автомобіля. Їм надається необхідна медична допомога.

Тривають комплексні заходи

Зазначається, що Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Про подальші деталі розслідування буде поінформовано додатково.

