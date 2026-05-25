Рашисты ударили по Одессе: 1 погибший, 3 пострадавших, поврежден объект инфраструктуры
Вечером 25 мая российская армия нанесла удар по Одессе. Есть раненые и повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
По его словам, в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города.
"Уже известно о трех пострадавших в результате вражеского удара. Один из них – в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – написали в ОВА.
Также взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и жилых домах поблизости.
Обновлено
"Россияне вечером нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по одесскому региону. К сожалению, один человек погиб, по меньшей мере трое пострадали.
В Одессе в результате удара повреждены остекление и фасад объекта инфраструктуры и близлежащих построек", - написал Олег Кипер.
