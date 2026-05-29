Россияне атаковали Полтавщину: Воздушные силы предупреждали о ракете
Вечером 28 мая российские войска совершили нападение на Полтавский район.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Враг атаковал Полтавский район. Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он.
Глава ОВА добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Предупреждение ВС
В 22:40 Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности для всех регионов Украины из-за взлета истребителей МиГ-31К, а также отдельно об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
- Мониторинговые каналы писали о ракете в направлении Полтавы. "Суспільне" информировало о взрыве в Полтаве.
