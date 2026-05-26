Вражеский дрон попал в частный дом в Полтавском районе, - ОВА

Вражеский БПЛА попал на территорию частного домовладения в Полтавском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Полтавской ОГА Виталия Дякивнича в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по дому и спасение женщины

В результате атаки разрушен жилой дом. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС.

"Подразделения ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, спасли из-под завалов женщину", - сообщил глава ОГА.

Пострадавшей оказывается необходимая помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате вечерней атаки на Одессу один человек погиб, есть раненые.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 мая, - Вооруженные силы (обновлено)