Вражеский дрон попал в частный дом в Полтавском районе, - ОВА
Вражеский БПЛА попал на территорию частного домовладения в Полтавском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Полтавской ОГА Виталия Дякивнича в Telegram.
Удар по дому и спасение женщины
В результате атаки разрушен жилой дом. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС.
"Подразделения ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, спасли из-под завалов женщину", - сообщил глава ОГА.
Пострадавшей оказывается необходимая помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате вечерней атаки на Одессу один человек погиб, есть раненые.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль