Сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника, - Воздушные силы

В ночь на 2 июня 2026 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара - Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Чем били оккупанты?

По данным Воздушных сил, всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения - 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);

33 баллистические ракеты "Искандер-М" (районы запуска – Брянская, Курская, Ростовская обл., ТОТ АР Крым);

27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков – Вологодская обл., РФ);

5 крылатых ракет "Калибр" (районы запусков – акватория Каспийского моря);

656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника различных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М";

26 крылатых ракет Х-101;

3 крылатые ракеты "Калибр";

602 вражеских БПЛА различных типов.

Последствия

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА в 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 15 локациях.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 были госпитализированы. В том числе двое детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждениям подверглись жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек.