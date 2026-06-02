В результате ночной атаки РФ в Киеве повреждены 11 учебных заведений в трех районах

В результате ночного обстрела Киева 2 июня были повреждены 11 учебных заведений в трех районах города. Среди них детские сады, школы, колледж и учреждение профессионально-технического образования. Большинство повреждений связано с выбитыми окнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

По предварительным данным, повреждения получили 5 дошкольных учреждений, 4 школы, 1 учреждение профессионально-технического образования и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

"К сожалению, российские атаки продолжают наносить ущерб образовательной инфраструктуре столицы. Сегодня у нас повреждены 11 учебных заведений в 3 районах города. В основном это выбитые и поврежденные окна. Вместе с районными государственными администрациями и городскими службами уже работаем над ликвидацией последствий. Наша задача – как можно быстрее восстановить учреждения и обеспечить безопасные условия для детей и работников образования", – отметил Валентин Мондрийевский.

Сейчас специалисты проводят обследование зданий и уточняют объемы необходимых восстановительных работ.

С начала полномасштабного вторжения России образовательная инфраструктура столицы регулярно подвергается повреждениям в результате вражеских атак. Всего с февраля 2022 года повреждениям подверглись почти 200 учебных заведений Киева. Большинство из них уже восстановлено, а на других объектах работы продолжаются.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.