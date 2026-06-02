Во время комбинированного удара РФ по Киеву повреждена киностудия Довженко
В результате комбинированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июня на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко зафиксированы повреждения.
Об этом сообщается на странице киностудии в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Выбиты окна. Пробит асфальт. Повреждены тепломагистраль и канализация.
Последствия ночного обстрела киностудии А. Довженко сегодня", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 30 на 31 июля 2025 года в результате массированного ракетного обстрела со стороны России киностудия Довженко подверглась самым масштабным разрушениям с 2022 года.
Массированный обстрел 2 июня
Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.
В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.
По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 были госпитализированы. В том числе двое детей.
Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.
В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждениям подверглись жилые дома, складские помещения и транспорт.
Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.
