Уничтожен официальный автоцентр Zeekr в Киеве: охранник чудом выжил, на месте удара образовался кратер. ВИДЕО+ФОТО

В результате ночной массированной атаки РФ на Киев 2 июня был полностью уничтожен официальный дилерский автоцентр и сервисный центр китайских электромобилей Zeekr.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, побывавший на месте вражеской атаки.

Новые подробности

Как рассказали очевидцы, на месте вражеского удара образовался кратер, а само попадание - ровно внутрь здания.

"Алюминий просто расплавился. Видите? Это были компрессорные баллоны, все расплавилось от температуры", - рассказали представителю Цензор.НЕТ на месте вражеской атаки.

Также нам сообщили, что в момент вражеской атаки в помещении находился охранник автосалона. Он в это время был в спортзале - подальше от места удара. Его придавило, но он чудом остался жив и не получил серьезных травм.

Сотрудники также рассказали, что после удара пытались найти ключи и документы, чтобы хотя бы какие-то машины успеть спасти.

В частности, на сервисе находился практически новый автомобиль, который владелец приобрел в 2025 году, после удара от него ничего не осталось.

Также нам сообщили, что автосервис, салон и офисы находились по одному адресу. Пока не ясно, как будут возмещаться убытки.



























Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.