Знищено офіційний автоцентр Zeekr у Києві: охоронець дивом вижив, на місці удару кратер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ 2 червня було вщент знищено офіційний дилерський автоцентр та сервісний центр китайських електромобілів Zeekr.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який побував на місці ворожої атаки.

Нові деталі

Як розповіли очевидці, на місці ворожого удару утворився кратер, а саме влучання - рівно всередину будівлі.

"Алюміній просто поплавився. Бачите? Це були компресорні балони, усе розплавилося від температури", - розповіли представнику Цензор.НЕТ на місці ворожої атаки.

Також нам зазначили, що у момент ворожої атаки в приміщенні перебував охоронець автосалону. Він у цей час був у спортзалі - далі від місця удару. Його привалило, але він дивом залишився живим і не отримав серйозних травм. 

Співробітники також розповіли, що після удару намагалися знайти ключі й документи, щоб хоча б якісь машини встигнути врятувати.

Зокрема, на сервісі перебувала практично нова автівка, яку власник придбав у 2025 році, після удару від неї нічого не залишилося.

Також нам зазначили, що автосервіс, салон та офіси офіси розташовувалися за однією адресою. Наразі не зрозуміло, як відшкодовуватимуть збитки.

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.

Топ коментарі
Це ділєри, там від китая саме авто по предоплаті і ділєрська знижка.
02.06.2026 14:04 Відповісти
А до чого тут китайці? Український підприємець торгував китайськими електрокарами, він же їх мабудь купляв, а не держава Китай, йому їх надала на реалізацію.
02.06.2026 14:03 Відповісти
Китайці вже російського посла викликали для вибачення та відшкодування збитків?
02.06.2026 13:58 Відповісти
Китайці вже російського посла викликали для вибачення та відшкодування збитків?
02.06.2026 13:58 Відповісти
визвуть, і скажуть бомбить точніше.
02.06.2026 14:00 Відповісти
А до чого тут китайці? Український підприємець торгував китайськими електрокарами, він же їх мабудь купляв, а не держава Китай, йому їх надала на реалізацію.
02.06.2026 14:03 Відповісти
Це ділєри, там від китая саме авто по предоплаті і ділєрська знижка.
02.06.2026 14:04 Відповісти
Нехай подумає кого спонсорувати.Бо наша з кацапами війна це теж частково війна китаю проти Заходу.Треба бойкотувати китай,а не вигодовувати його своїми грошима.Ці недоавтомобілі це сміття
02.06.2026 14:14 Відповісти
Спорт рятує...
02.06.2026 14:13 Відповісти
А китайці гроші вже давно отримали ..та й власник автосалону разом з лілером отримають страховку..
02.06.2026 14:17 Відповісти
*Ділером
02.06.2026 14:18 Відповісти
Напишуть що попали по НАТОвським генералам
02.06.2026 14:23 Відповісти
автопром виробництва таварісча Сі просто випарувався.. його дрібний друг-подєльник ***** постаралося..
02.06.2026 14:27 Відповісти
Відішліть це Сі Цзінь Піну. В супроводі напишіть, що твій неадекватний васал може таке зробити з чимось і в Китаї. Тому краще віддай його монахам шао -лінь , Будуть на ньому палицями тренуватись.
02.06.2026 14:31 Відповісти
А що, в бєлгороді, орлі чи брянську немає автосалонів !?
02.06.2026 14:36 Відповісти
Там єсть мірниє люді!!!
02.06.2026 14:40 Відповісти
 
 