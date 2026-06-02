Знищено офіційний автоцентр Zeekr у Києві: охоронець дивом вижив, на місці удару кратер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ 2 червня було вщент знищено офіційний дилерський автоцентр та сервісний центр китайських електромобілів Zeekr.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, який побував на місці ворожої атаки.

Нові деталі

Як розповіли очевидці, на місці ворожого удару утворився кратер, а саме влучання - рівно всередину будівлі.

"Алюміній просто поплавився. Бачите? Це були компресорні балони, усе розплавилося від температури", - розповіли представнику Цензор.НЕТ на місці ворожої атаки.

Також нам зазначили, що у момент ворожої атаки в приміщенні перебував охоронець автосалону. Він у цей час був у спортзалі - далі від місця удару. Його привалило, але він дивом залишився живим і не отримав серйозних травм.

Співробітники також розповіли, що після удару намагалися знайти ключі й документи, щоб хоча б якісь машини встигнути врятувати.

Зокрема, на сервісі перебувала практично нова автівка, яку власник придбав у 2025 році, після удару від неї нічого не залишилося.

Також нам зазначили, що автосервіс, салон та офіси офіси розташовувалися за однією адресою. Наразі не зрозуміло, як відшкодовуватимуть збитки.



























Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.