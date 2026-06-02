РФ випустила 8 "Цирконів" по Україні під час ранкової атаки, - Ігнат

Росія застосувала 8 гіперзвукових ракет "Циркон" під час ранкової атаки по Україні з північного та південного напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зранку була атака чотирма "Цирконами". Коли робили дорозвідку і підбивали підсумки атаки, ще чотири "Циркони" з південного напрямку, ймовірно, з АР Крим, пустив ворог. Таким чином, у підсумку було застосовано вісім "Цирконів". Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовано було "Циркони" з півночі і півдня", - сказав Ігнат.

ППО України знищила десятки ракет і сотні дронів під час нічної атаки РФ

Під час нічної масованої атаки Росії по території України противник застосував велику кількість ракет різних типів, зокрема балістичних і крилатих. За словами представника Повітряних сил, із запущених балістичних ракет 11 були перехоплені, тоді як 30 збити не вдалося.

"Тобто по крилатих лише три влучання, а з балістикою результати гірші, тому є влучання 30 балістичних ракет", — зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил.

Також повідомляється, що з 27 крилатих ракет типу Х-101 було збито 26. Окрім того, вдалося перехопити три крилаті ракети "Калібр". У Повітряних силах підкреслюють, що загалом під час атаки було знешкоджено 40 ракет і 602 безпілотники, якими російські війська атакували Україну з вечора.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Топ коментарі
+7
Потрібно було знищити ці ракети ще до запусків, розвідка провалила це завдання.
02.06.2026 10:36
02.06.2026 10:36 Відповісти
+7
Щоб профінансувати вітчизняне ППО, потрібно менше красти, а це антисіметизм і за це є стаття.
02.06.2026 10:58
02.06.2026 10:58 Відповісти
+6
Ну так Буданов пішов папір в принтери завантажувати та олівці точити. Яка розвідка?
02.06.2026 10:40
02.06.2026 10:40 Відповісти
Якщо зі зміною керівника система перестає працювати, це не система.
02.06.2026 10:42
02.06.2026 10:42 Відповісти
А що Буданов до дауншіфтінгу в ОП займався ППО?
02.06.2026 10:45
02.06.2026 10:45 Відповісти
Автор коментаря каже про знищення ракет ще до запуску, чия це спеціалізація?
02.06.2026 10:48
02.06.2026 10:48 Відповісти
Щось там робив Малюк. Буданов ассоціюється з "котом і дружиною в кабінеті" та "кавою в Ялті за два тижні". Час від часу від нього лунали якісь "загадково-дурацькі прогнози", які ніколи не збуівлися. Тому і опинився в канцелярії...
02.06.2026 10:59
02.06.2026 10:59 Відповісти
Так це ж форум "Цензора". Мабуть треба було знищити взагалі всю зброю ворога, а раз кулі і снаряди летять в нашу сторону - значить "розвідка все провалила"
02.06.2026 11:03
02.06.2026 11:03 Відповісти
ЗСУ мають засоби знищення але не має інформації де зберігаються Циркони і звідки їх планують запускати. Це і є провал розвідки. Ми б'ємо по другорядним цілям, не знищивши ворожі ракети перед пуском!
02.06.2026 11:05
02.06.2026 11:05 Відповісти
США мали дані де зберігаються тисячі ракет Ірану - в підземних сховищах. Але все одно не могли їх всі знищити. Що ти хочеш від нас в яких нема ні дальної балістики ні навіть нормальних крилатих ракет окрім пару штук Нептунів на місяць.
02.06.2026 12:15
02.06.2026 12:15 Відповісти
Після Бурби і вагнергейту у нас нема розвідки. Є кава в Криму, кринки, вишки бойка і дебільні передбачення ідіота.
02.06.2026 10:50
02.06.2026 10:50 Відповісти
І де Бурба зараз? Воює на фронті? Бурба це ще одна розпіарена мильна бульбашка
02.06.2026 11:03
02.06.2026 11:03 Відповісти
Ви, я бачу, добре обізнані в тому, хто є хто в українській розвідці.
Крім вас, очевидно, розвідку очолити нікому.
02.06.2026 11:21
показати весь коментар
02.06.2026 11:21 Відповісти
Оцінювати ефективність керівників потрібно по результатам. Результати провальні!
02.06.2026 11:23
02.06.2026 11:23 Відповісти
Порівняно з чим?
Порівняно з бажаними? Чи у вас є статистика успішних операцій серед здійснених?
Вся ваша "оцінка" базується на банальному "подобається-не подобається".
Українське розвідувальне співтовариство було спаплюжене та розвалене бакановими зі згоди
найвеличнішого лідора. І проблема не в Буданові. Хтось же дозволив головному розвіднику під час війни вчитись на політолога.
02.06.2026 11:33
02.06.2026 11:33 Відповісти
Ворог здійснив масований ракетний удар, це означає що ворог накопичив сили та засоби і зберігав їх до нанесення масованого удару. У ЗСУ був шанс знищити ці сили і засоби в місцях концентрації або зберігання, але ми не зробили цього бо не мали інформації про місця дислокації чи зберігання ракетної зброї ворога! Це і називається провал розвідки!
02.06.2026 11:36
02.06.2026 11:36 Відповісти
Припустимо.
І до чого тут "ефективність керівника"?
Червінського судить держава Україна за надуманим і недоведеним обвинуваченням.
Талановитий розвідник сидить вдома під наглядом спецслужбістів замість планування та здійснення спецоперацій.
Цього хоче не Буданов чи Малюк, цього хоче Верховний.
Тому іншого результату з розвідкою бути не може, незалежно від прізвища керівника.
Крапка.
02.06.2026 11:43
02.06.2026 11:43 Відповісти
Червінський навів ракетний удар по військовому аеродрому, не розуміючи що російська розвідка розгадала його гру і банально чекає координат аеродрому для ракетного удару.
02.06.2026 11:56
02.06.2026 11:56 Відповісти
а, то ви і аналітик, і прокурор і суддя?
Питань більше не маю.
02.06.2026 12:03
02.06.2026 12:03 Відповісти
Прості речі не потребують глибокого аналізу
02.06.2026 12:05
02.06.2026 12:05 Відповісти
форумний дурачок, експерд усіх експердиз
02.06.2026 12:16
02.06.2026 12:16 Відповісти
ти дбл ? російська розвідка без Червінського не знала координати аеродрому ? де вас зеленорилих даунів наривають телепків ?
02.06.2026 12:08
02.06.2026 12:08 Відповісти
Це старий " міський боже...ний" , раніше під ніком "Ігор L", всаджуватель Зеленьського у крісло і " носітель портфєля " за полуполковником Грицацуєвим. захищав позицію Гриценко по розпродажу ЗРК С 300, БУКІВ, БМП1,, 2, Літаків.
02.06.2026 11:49
02.06.2026 11:49 Відповісти
Бурба воював. Не було інформації, що залишив ЗСУ...
02.06.2026 11:29
02.06.2026 11:29 Відповісти
Бурба волонтерів, не було інформації що він воював.
02.06.2026 11:34
02.06.2026 11:34 Відповісти
Не бреши. Бурба із першого дня на фронті. І досить вже гадити своєю галіматьєю на гілці.
02.06.2026 11:43
02.06.2026 11:43 Відповісти
Та на якому він фронті? Економічному?
02.06.2026 11:50
02.06.2026 11:50 Відповісти
За**ато західні санкції працюють, так, Ігнат?
02.06.2026 10:39
02.06.2026 10:39 Відповісти
Не було б санкцій - було б 200 балістичних ракет, а не 41. Санкції - це не чарівна пилюля, вони зменшують потенціал кацапні.
02.06.2026 10:50
02.06.2026 10:50 Відповісти
Ні,не було би.В них виробничі потужності завантажені на максимум.А комплектуючих до ракет,в них вдосталь,дорожче купляють і через десяті руки.
02.06.2026 10:54
02.06.2026 10:54 Відповісти
Виробничі потужності завжди можна розширити, коли є ресурси для цього. А Санкції ці ресурси зменшують.
02.06.2026 11:05
02.06.2026 11:05 Відповісти
Не завжди.Потрібні спеціалісти.обладнання,підприємства і тд.Закупити комплектукючі,нехай навіть значно дорожче і через десяті руки на багато легше.
02.06.2026 11:09
02.06.2026 11:09 Відповісти
Спеціалістів готують, все інше - це й є ресурси - цехи будують, обладнання купують і тд - це ресурси.
02.06.2026 11:15
02.06.2026 11:15 Відповісти
Ну що значить готують? Потрібно,щоб молодь йшла вчитися,а вона обирає інші професії,як і в нас.В них звісно краще з кадрами,ніж в Україні,але ж до совка недотягує.Те саме і з самими підприємствами.Їх будувати нові потрібно,але тут знову потрібні спеціалісти.В совці в рази більше було.Купити через Китай,деталі в рази легше,навіть з великою націнокою.
02.06.2026 11:21
02.06.2026 11:21 Відповісти
"Купити через Китай,деталі в рази легше,навіть з великою націнокою" - от і купили на 41 ракету. А не було б санкцій і було б більше ресурсів - купили б на 200 ракет. І на цехи вистачило б - тих же китайців найняли б щоб побудували, якби самі не змогли.
Були б ресурси.
02.06.2026 11:32
02.06.2026 11:32 Відповісти
Можуть і на 200 купити і купують,але виготовити їх зараз не можуть.На ракети не впливають санкції,як і на виробництво безпілотників шахед і інших.Китай не надає інженерів своїх.А комплектуючу складову надає.Москалі,того ж оптичного кабелю,сотнями тисяч кілометрів,з Китаю купляють наприклад.Укрраїна стиільуи і близько ні.
02.06.2026 11:37
02.06.2026 11:37 Відповісти
"але виготовити їх зараз не можуть" - чому? Бо не вистачає ресурсів - на будівництво і обладнання нових цехів, на закупівлю нового обладнання, на надвисокі зп для нових спеціалістів і тд.
Ресурси - це кров війни.
02.06.2026 12:00
02.06.2026 12:00 Відповісти
Так це не комсплектуючі з Китаю.Москалі мають комплектуючі і 200 ракет,а зробити їх не можуть.
02.06.2026 12:04
02.06.2026 12:04 Відповісти
Бляха, який ти тугий....
"зробити їх не можуть." - чому не можуть? Бо немає ресурсів - не вистачає цехів, побудувати і обладнати які немає ресурсів, не вистачає людей, бо немає ресурсів їм платити достатньо, щоб людей вистачало і тд.
Та й комплектуючих у них теж обмаль, бо комплектуючі купувати набагато важче і дорожче через санкції.
02.06.2026 12:10
02.06.2026 12:10 Відповісти
Я тобі з самого початку казав,що компплектуючі їм легше в рази купити і вони їх купляють.Комплектуючі коштують на порядки дешевше,ніж нові виробничі потужності.Китайці їм постійно їх передають і на більшу кількість ракет їм би вистачило.Ті ж китайці,також мають межу у виготовлені ракет,хоча саме комплектуючі в них є.
02.06.2026 12:21
02.06.2026 12:21 Відповісти
Межа визначається наявністю РЕСУРСІВ і визначеними межами необхідності.
У кацапів обмеження саме через РЕСУРСИ, на які прямо вливають санкції.

"що компплектуючі їм легше в рази купити і вони їх купляють" - і їм їх набагато важче і дорожче купити, ніж було до введення санкцій. Все це суттєво обмежує ресурси.
02.06.2026 12:24
02.06.2026 12:24 Відповісти
Гроші на ракети в них є.Хуйло он на своє подовження життя,витрачаєж 20 мільярдів доларів.Ракети на порядок дешевше обійдуться.Москалі не зможуть досягти рівень совка у виробництві і це не через санкції.Іран он скільки ракет наробив,більше ніж москалі.Там сотні пускових американці понищилим.
02.06.2026 12:30
02.06.2026 12:30 Відповісти
В тих комплектуючих,нічого супер секретного немає.В нас плати від знищених ракет продають і на youtube,огляд робили.А від так,їх вдосталь,навіть якщо і дорожче закуплені.
02.06.2026 12:23
02.06.2026 12:23 Відповісти
Цікаво, а скільки "фламінго" у відповідь випустив Голобородько? Якщо врахували 3000 вироблених за минулий рік і по 40 ракет, кожноо місяця 2026 року, то мабуть від Засрашки залишилися одні болота?
02.06.2026 10:47
02.06.2026 10:47 Відповісти
Усі Фламінго відлетіли додому, в Національний парк «Тузлівські лимани».
02.06.2026 11:26
02.06.2026 11:26 Відповісти
На картинці американська експеримантальна ракета.Те що збивали і показували,було схоже на зенітну ракету.І взагалі,не має ні в кого на озброєні,серійно подібних гіперзвукових ракет.
02.06.2026 10:51
02.06.2026 10:51 Відповісти
а Ігнату звідки доповіли про них та їх кількість?
02.06.2026 10:53
02.06.2026 10:53 Відповісти
Верховна Рада повинна негайно профінансувати вітчизняний антибалістичний комплекс "Кільчень", який в 2021 році Зєлєнскій з Єрмаком позбавили фінансування. Чому у Хєлєнского знайшли гроші на фінансування афериста Штіллєрмана, а на фінансування національних конструкторських бюро грошей нема? Розпочати розслідування і арештувати винних!
02.06.2026 10:54
02.06.2026 10:54 Відповісти
Щоб профінансувати вітчизняне ППО, потрібно менше красти, а це антисіметизм і за це є стаття.
02.06.2026 10:58
02.06.2026 10:58 Відповісти
Сємітів в країні лишилось менше 6 тисяч. Втекли всі. Лишились лише "зелені" манагери та й ті на чемаданах. Крадуть вже наші. Бо їм треба забезпечити пацанчиків яких вони з благословіння "зелених" зрадників відправили за кордон. Ну там на навчання, квартири, машини, на клубне життя... Хтось вірить що в 25 років вони повернуться і підуть захищати Україну?
02.06.2026 11:34
02.06.2026 11:34 Відповісти
А опа випустила 10 надзвукових двушок на москву, впали десь в районі мабуть опи їхньої, це попередження! Далі будуть йти ще масованіші удари двушками!
02.06.2026 10:56
02.06.2026 10:56 Відповісти
02.06.2026 11:10
02.06.2026 11:10 Відповісти
Ничо, ща к-а-а-а-к запустим стопитсот фламиндичей. Еще и ИРИС Зеля подвез, не пропадем.
02.06.2026 11:11
02.06.2026 11:11 Відповісти
 
 