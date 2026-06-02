РФ випустила 8 "Цирконів" по Україні під час ранкової атаки, - Ігнат

Росія застосувала 8 гіперзвукових ракет "Циркон" під час ранкової атаки по Україні з північного та південного напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Зранку була атака чотирма "Цирконами". Коли робили дорозвідку і підбивали підсумки атаки, ще чотири "Циркони" з південного напрямку, ймовірно, з АР Крим, пустив ворог. Таким чином, у підсумку було застосовано вісім "Цирконів". Це, мабуть, найбільша кількість саме цього типу ракет, яка була застосована під час одночасного удару. Зокрема, застосовано було "Циркони" з півночі і півдня", - сказав Ігнат.

ППО України знищила десятки ракет і сотні дронів під час нічної атаки РФ

Під час нічної масованої атаки Росії по території України противник застосував велику кількість ракет різних типів, зокрема балістичних і крилатих. За словами представника Повітряних сил, із запущених балістичних ракет 11 були перехоплені, тоді як 30 збити не вдалося.

"Тобто по крилатих лише три влучання, а з балістикою результати гірші, тому є влучання 30 балістичних ракет", — зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил.

Також повідомляється, що з 27 крилатих ракет типу Х-101 було збито 26. Окрім того, вдалося перехопити три крилаті ракети "Калібр". У Повітряних силах підкреслюють, що загалом під час атаки було знешкоджено 40 ракет і 602 безпілотники, якими російські війська атакували Україну з вечора.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.