РФ выпустила 8 "цирконов" по Украине во время утренней атаки, - Игнат

Россия применила 8 гиперзвуковых ракет"Циркон" во время утренней атаки на Украину с северного и южного направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Утром была атака четырьмя "Цирконами". Когда проводили доразведку и подводили итоги атаки, еще четыре "циркона" с южного направления, вероятно, из АР Крым, запустил враг. Таким образом, в итоге было применено восемь "цирконов". Это, пожалуй, самое большое количество именно этого типа ракет, которое было применено во время одновременного удара. В частности, были применены "Цирконы" с севера и юга", - сказал Игнат.

ПВО Украины уничтожила десятки ракет и сотни дронов во время ночной атаки РФ

Во время ночной массированной атаки России по территории Украины противник применил большое количество ракет различных типов, в частности баллистических и крылатых. По словам представителя Воздушных сил, из запущенных баллистических ракет 11 были перехвачены, тогда как 30 сбить не удалось.

"То есть по крылатым только три попадания, а с баллистическими результаты хуже, поэтому есть попадания 30 баллистических ракет", - отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Также сообщается, что из 27 крылатых ракет типа Х-101 было сбито 26. Кроме того, удалось перехватить три крылатые ракеты "Калибр". В Воздушных силах подчеркивают, что в целом во время атаки было обезврежено 40 ракет и 602 беспилотника, которыми российские войска атаковали Украину с вечера.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Топ комментарии
Потрібно було знищити ці ракети ще до запусків, розвідка провалила це завдання.
02.06.2026 10:36
Ну так Буданов пішов папір в принтери завантажувати та олівці точити. Яка розвідка?
02.06.2026 10:40
За**ато західні санкції працюють, так, Ігнат?
02.06.2026 10:39
02.06.2026 10:36
02.06.2026 10:40
Якщо зі зміною керівника система перестає працювати, це не система.
02.06.2026 10:42
А що Буданов до дауншіфтінгу в ОП займався ППО?
02.06.2026 10:45
Автор коментаря каже про знищення ракет ще до запуску, чия це спеціалізація?
02.06.2026 10:48
Щось там робив Малюк. Буданов ассоціюється з "котом і дружиною в кабінеті" та "кавою в Ялті за два тижні". Час від часу від нього лунали якісь "загадково-дурацькі прогнози", які ніколи не збуівлися. Тому і опинився в канцелярії...
02.06.2026 10:59
Після Бурби і вагнергейту у нас нема розвідки. Є кава в Криму, кринки, вишки бойка і дебільні передбачення ідіота.
02.06.2026 10:50
За**ато західні санкції працюють, так, Ігнат?
02.06.2026 10:39
Не було б санкцій - було б 200 балістичних ракет, а не 41. Санкції - це не чарівна пилюля, вони зменшують потенціал кацапні.
02.06.2026 10:50
Ні,не було би.В них виробничі потужності завантажені на максимум.А комплектуючих до ракет,в них вдосталь,дорожче купляють і через десяті руки.
02.06.2026 10:54
Цікаво, а скільки "фламінго" у відповідь випустив Голобородько? Якщо врахували 3000 вироблених за минулий рік і по 40 ракет, кожноо місяця 2026 року, то мабуть від Засрашки залишилися одні болота?
02.06.2026 10:47
На картинці американська експеримантальна ракета.Те що збивали і показували,було схоже на зенітну ракету.І взагалі,не має ні в кого на озброєні,серійно подібних гіперзвукових ракет.
02.06.2026 10:51
а Ігнату звідки доповіли про них та їх кількість?
02.06.2026 10:53
Верховна Рада повинна негайно профінансувати вітчизняний антибалістичний комплекс "Кільчень", який в 2021 році Зєлєнскій з Єрмаком позбавили фінансування. Чому у Хєлєнского знайшли гроші на фінансування афериста Штіллєрмана, а на фінансування національних конструкторських бюро грошей нема? Розпочати розслідування і арештувати винних!
02.06.2026 10:54
Щоб профінансувати вітчизняне ППО, потрібно менше красти, а це антисіметизм і за це є стаття.
02.06.2026 10:58
А опа випустила 10 надзвукових двушок на москву, впали десь в районі мабуть опи їхньої, це попередження! Далі будуть йти ще масованіші удари двушками!
02.06.2026 10:56
 
 