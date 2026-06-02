РФ выпустила 8 "цирконов" по Украине во время утренней атаки, - Игнат

Россия применила 8 гиперзвуковых ракет"Циркон" во время утренней атаки на Украину с северного и южного направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Утром была атака четырьмя "Цирконами". Когда проводили доразведку и подводили итоги атаки, еще четыре "циркона" с южного направления, вероятно, из АР Крым, запустил враг. Таким образом, в итоге было применено восемь "цирконов". Это, пожалуй, самое большое количество именно этого типа ракет, которое было применено во время одновременного удара. В частности, были применены "Цирконы" с севера и юга", - сказал Игнат.

ПВО Украины уничтожила десятки ракет и сотни дронов во время ночной атаки РФ

Во время ночной массированной атаки России по территории Украины противник применил большое количество ракет различных типов, в частности баллистических и крылатых. По словам представителя Воздушных сил, из запущенных баллистических ракет 11 были перехвачены, тогда как 30 сбить не удалось.

"То есть по крылатым только три попадания, а с баллистическими результаты хуже, поэтому есть попадания 30 баллистических ракет", - отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

Также сообщается, что из 27 крылатых ракет типа Х-101 было сбито 26. Кроме того, удалось перехватить три крылатые ракеты "Калибр". В Воздушных силах подчеркивают, что в целом во время атаки было обезврежено 40 ракет и 602 беспилотника, которыми российские войска атаковали Украину с вечера.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.