РФ будет продолжать удары, если Украина не будет защищена от баллистических и других ракет, - Зеленский

Зеленский прокомментировал атаку РФ в ночь на 2 июня

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине противоракетные системы и ракеты к ним после массированного удара со стороны РФ.

«Более 500 сотрудников ГСЧС задействованы в ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и общинам. Основной удар пришелся на Киев, где вновь повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В то же время продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома в Днепре.

"Часть дома фактически просто снесли. Девять человек были убиты в результате этой атаки, среди них – ребенок. Тридцать пять пострадавших в городе. Судьба еще шести человек неизвестна. Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо.

Россияне наносили удары и по энергетике в Харьковской области, и по критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами оказались также Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — добавил президент.

«Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная противоракетная оборона, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставках ракет для Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар.

И спасибо всем украинцам и украинкам за то, что не игнорируете сигналы воздушной тревоги», — подытожил он.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них — один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Вова . коли вже твої з штілєрманом фламінги переїбуть кацапів?
Знову всі винні окрім самого ,а де ті три тисячі ракет про які ти неодноразово говорив ,ти нарешті хоч назвеш путіна і його рашиський режим терористами ,убивцями ?те що творят рашисти це геноцид українського народу ти це назвеш ? чи ти тільки антисимітизм вбачаєш .
20 пакетів санкцій працюють, а кацапи так і продовжують точити ракети.
Зеленський перекладає відповідальність на західних партнерів, що свідчить про незрілість Зеленського як політика та неспроможність влади Зеленського давати відповіді на виклики воєнного часу. Масована атака російських терористів по Україні показує що українська розвідка ще не може визначити місця зберігання ракет та БПЛА, а ЗСУ не може превентивно знищити сили і засоби ворога не допускаючи масованих ракетних ударів. В той ще час відбувається абсолютно злочинне розформування підрозділів БПЛА які можуть атакувати Москву та інші захищені об'єкти та превентивно знищувати ракети та БПЛА ворога ще до запусків і це пряма державна зрада яку чинить влада Зеленського!
02.06.2026 10:41 Ответить
Про що Ви пишите? Які місця зберігання ракет і БПЛА ворога не виявила розвідка? Навіть якщо виявить - то чим мають вдарити ЗСУ асфальтом, який восьмий рік виготовляє Найпотужніша Бубочка? Прикро, що восьмий рік Гундос перекладає свою вину по непідготовці до захисту українців на Захід і купа залишків баранів 73% в це вірять. Не партнери винні, що реальний барига і мародер Бубочка, разом зі своїм оточенням все розікрали, а стрілки переводять на партнерів. Винні в цьому 73%, які принесли на трон цих ідіотів і до цього часу вірять в їх брехню.
Сьогодні пережили атаку, а що буде на наступну? Кого будуть хоронити? Хто залишиться без квартири і будинку на які накопичував все своє життя? Чи думають, якщо плюнуть в бік Німеччини, Польщі чи США, то вони дадуть їм ракети? Ні, вони їх тримають для захисту своїх людей. Вони їх для цього і виготовили. А українців має захищати Верховний Головнокомандувач і його команда.
02.06.2026 11:01 Ответить
Дивуюсь безмежній терплячості нашого потужно-незламного Президента, давно вже пора видати указ про рішучу заборону обстрілів України, поставивши ***** невідворотній шах і мат!!!
02.06.2026 10:29 Ответить
Ракети пішли на захист військ трампонутого в боротьби з Іраном, нашим основним противником
02.06.2026 10:38 Ответить
Ракети в міліардному лісі .
02.06.2026 10:41 Ответить
Не вже дійшло, швидко однако тільки п'ятий рік війни. Мабуть поки не захистять від балістики треба в тур поїздку. Да, і не забути назначити відповідального за це неподобство
02.06.2026 10:34 Ответить
Тільки балістика по мацкві може вгамувати свинособак,іначше це гра в одні ворота...
02.06.2026 10:35 Ответить
РФ продовжуватиме удари, якщо в Україні буде і на дальше "зелений препіздент -зрадник" .який своїм правлінням зробив все.щоб іУкраїна і український народ не були захищені від балістики та інших ракет, -
02.06.2026 10:35 Ответить
Здрастьє!З'явився статист всія України!Коли і як будемо відповідати? Ой,тільки не язиком.Язиком ти навчився ще будучи в "Кварталі".Ділами,бо по ділах твоїх і воздасться тобі!
02.06.2026 10:36 Ответить
однозначно в "золотий фонд" цитат зебуїна... але радник мішка подоляк не порадив що немє 100% захисту, від бал ракет, тобто удари не закінчаться ніколи.
02.06.2026 10:38 Ответить
Дурнику, кацапи в будь-якому випадку продовжать ракетні удари.
Чи ти гадаєш, вони їх будуть у бочках квасити "на потім"?
02.06.2026 10:39 Ответить
РФ продовжуватиме удари поки знатиме, що адекватної відповіді не буде.
02.06.2026 10:41 Ответить
Потужний зелений обосранець виліз з бункеру і вєщає.
Да наша балістика мародер пейсатий? У ізраїль поїхала?
02.06.2026 10:42 Ответить
Як завжди у недолугого зеленого чмоні, у всьому винні західні партнери. Де наші власні ракети на п'ятий рік війни, гнида?
02.06.2026 10:50 Ответить
Мир - найкращий захист від балістики, крилатих, орєшніка та іншої херні.
Шукайте шляхи дипломатії, панове
02.06.2026 10:52 Ответить
Це ви кому? Мешканцям кремля?
02.06.2026 10:53 Ответить
І їм також. Угода - це результат згоди двох, або більше сторін
02.06.2026 10:58 Ответить
Бубачка зі своїм стогіном такий передбачуваний шо аж невдобно. Ніхто тобі нічого не дасть,мудозвон. Де наші балістичні ракети для "дзеркальної відповіді"?
02.06.2026 10:52 Ответить
цей зелений мафіозі 🤡 ,такі відбився від рук єврейської громади України зовсім , і вже давно знаходиться в кремлівських руках ,от тут треба шось робити ,бо звіздець може бути для всіх в Україні ,поки цей торчок президент !!! ...
02.06.2026 10:52 Ответить
Ось і вся міць і відповідальність обдовбаного брехуна і популіста, ненависника українців Гундоса Найпотужнішого - партнерни дайте нам чим збивати балістику, бо то ви винні, що немає як зщахистити Україну. Трамп - дай нам ліцензію виготовляти ракети і системи "Патріот"..., бо то ти винен, що я знищив нашу розробку "бариги" "Кільчень"...
То це виходить партнери восьмий рік крадуть бюджет і допомогу Заходу? То партнери не створили свої системи ППО і ПРО, а всі бюджетні гроші закатали в асфальт і допомогу 350 мільярдів, через схеми накшталт міндічів вкрали?
02.06.2026 10:54 Ответить
3000 "фламінго" вже були, а зараз Штілерман балістику обіцяє....почекаємо, враховуючи, що кількість інтерв'ю Штілермана вже наздоганяє кількість вечірніх відосиків....
02.06.2026 10:55 Ответить
Вова , це тобі мабуть путін у щодобовій розмові по секретній лінії сказав? Ну воно й недивно , ви ж спілкуєтеся кожен день, до речі а чому закрив програму грім 2?
02.06.2026 10:57 Ответить
А воно ж розуміє що орки будуть все рівно бити пр Україні, не залежно від того - будуть надавати нам ракети до патріотів чи ні.
Своє все розікрали міндічі і зжерли юзіки. А тепер хто всрався? - показав на партнерів.
02.06.2026 11:01 Ответить
 
 