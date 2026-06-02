РФ будет продолжать удары, если Украина не будет защищена от баллистических и других ракет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине противоракетные системы и ракеты к ним после массированного удара со стороны РФ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
«Более 500 сотрудников ГСЧС задействованы в ликвидации последствий ночной российской атаки по нашим городам и общинам. Основной удар пришелся на Киев, где вновь повреждены десятки жилых домов и другая сугубо гражданская инфраструктура. К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
В то же время продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома в Днепре.
"Часть дома фактически просто снесли. Девять человек были убиты в результате этой атаки, среди них – ребенок. Тридцать пять пострадавших в городе. Судьба еще шести человек неизвестна. Их поиски будут продолжаться столько, сколько необходимо.
Россияне наносили удары и по энергетике в Харьковской области, и по критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами оказались также Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области», — добавил президент.
«Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистических и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная противоракетная оборона, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставках ракет для Patriot. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар.
И спасибо всем украинцам и украинкам за то, что не игнорируете сигналы воздушной тревоги», — подытожил он.
Массированный обстрел 2 июня
В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.
Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.
Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:
- 4 погибших;
- 58 пострадавших (данные уточняются);
- среди пострадавших есть дети.
В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них — один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
Сьогодні пережили атаку, а що буде на наступну? Кого будуть хоронити? Хто залишиться без квартири і будинку на які накопичував все своє життя? Чи думають, якщо плюнуть в бік Німеччини, Польщі чи США, то вони дадуть їм ракети? Ні, вони їх тримають для захисту своїх людей. Вони їх для цього і виготовили. А українців має захищати Верховний Головнокомандувач і його команда.
Чи ти гадаєш, вони їх будуть у бочках квасити "на потім"?
Да наша балістика мародер пейсатий? У ізраїль поїхала?
Шукайте шляхи дипломатії, панове
То це виходить партнери восьмий рік крадуть бюджет і допомогу Заходу? То партнери не створили свої системи ППО і ПРО, а всі бюджетні гроші закатали в асфальт і допомогу 350 мільярдів, через схеми накшталт міндічів вкрали?
Своє все розікрали міндічі і зжерли юзіки. А тепер хто всрався? - показав на партнерів.