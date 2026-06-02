5 медустанов пошкоджені та частково зруйновані через удар РФ по Києву, - МОЗ. ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок обстрілу були пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних установ - два спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільше постраждав останній - там зруйновано другий і третій поверхи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Медики та пацієнти перебували в укриттях

Як зазначається, медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об’єктах немає.

Загалом унаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них - троє дітей. 38 поранених госпіталізували.

"Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.