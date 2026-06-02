5 медучреждений повреждены и частично разрушены в результате удара РФ по Киеву, - Минздрав. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве в результате обстрела были повреждены и частично разрушены пять медицинских учреждений - два специализированных медучреждения, а также центры первичной медико-санитарной помощи в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах. Больше всего пострадал последний - там разрушены второй и третий этажи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Медики и пациенты находились в укрытиях
Как отмечается, медики и пациенты находились в укрытиях. Пострадавших на этих объектах нет.
Всего в результате атаки в Киеве погибли четыре человека, пострадали 65, из них - трое детей. 38 раненых госпитализировали.
"Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела", - говорится в сообщении.
Массированный обстрел 2 июня
Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.
В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.
По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.
Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент там 9 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.
В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждениям подверглись жилые дома, складские помещения и транспорт.
Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.
