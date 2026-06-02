Густой дым над утренним Киевом после массированной атаки РФ на столицу

Утром над Киевом поднимался густой дым после российского нападения на столицу.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

І що це? Таке своєрідне смакування подробиць кацапам на радість?
02.06.2026 09:16 Ответить
Як бачимо немає відповіді по москві.Де ті Фламінго?Сміялися що Зеленсмький длозволив парад.
02.06.2026 09:18 Ответить
кацапам потрібно щоб ми били по москві, бо зволокли туди все ППО, але краще далі руйнувати їхню нафтогазовидобувну промисловість.
02.06.2026 09:44 Ответить
Парад пройшов,вже зщабрали частину ППО.Кацапи бояться,коли туди би щось прилітало,іле туди нічого не прилетить.Нафтогазова промисловість,на війну мало вплине.
02.06.2026 10:07 Ответить
чекаемо незламно потужну гундосу відповідь
02.06.2026 09:18 Ответить
Коли таке буде над москвою ?допоки не буде гідної відповіді рашиисти і далі будуть знищувати наші міста їм приносить задоволення убивати цивільних і все руйнувати ,це варвари.
02.06.2026 09:21 Ответить
Зелену Гніду все влаштовує. Головне відволікти увагу від потужного розкрадання Міндіч - Шміндіч.
02.06.2026 10:09 Ответить
Ну, ось і все!
Тепер точно - АРМАГЕДОН!
Де нищівний удар по маскве, їх кремлю й путіну в ньому?!
Відповідь - немає й не буде!
А чому, спитаєте Ви?
А тому, відповім я, що в 2019 році на Всеукраїнському плебісциті 73,4% респондентів за таке "життя-буття" віддали свої голоси!!!
Причому трічі: на президентських, парламентських, місцевих плебісцитах!
02.06.2026 10:17 Ответить
 
 