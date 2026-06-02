Масована атака на Київ: вщент зруйновано салон китайських електрокарів Zeekr. ВІДЕО+ФОТО

Під час нічної комбінованої атаки на Київ вщент згорів автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що це був один з перших автосалонів бренду Zeekr в Києві та Україні. Знаходиться на Подолі на вул. Набережно-Луговій (колишній автосалон Mitsubishi НІКО).

Інформація про площу займання, масштаб руйнувань, а також наявність постраждалих серед персоналу чи перехожих наразі з'ясовується.

Zeekr належить Geely, яку НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни

Zeekr належить китайському автомобільному гіганту Geely. Цей холдинг повністю контролюється Компартією Китаю, зокрема:

його засновник Лі Шуфу є депутатом китайського парламенту, а всередині самої компанії діють партійні осередки;

після початку повномасштабного вторгнення холдинг свідомо залишився працювати в Росії. Водночас Geely збільшив там свої продажі та платить мільйонні податки у російський бюджет.

через це Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію у перелік міжнародних спонсорів війни, адже її податки в РФ перетворюються на зброю, яка летить в Україну.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після обстрілу Києва перекрито 7 вулиць: у місті діють транспортні обмеження

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники, - Повітряні сили