5 882 12

Массированная атака на Киев: полностью разрушен салон китайских электрокаров Zeekr

Во время ночной комбинированной атаки на Киев полностью сгорел автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что это был один из первых автосалонов бренда Zeekr в Киеве и Украине. Он находится на Подоле на ул. Набережно-Луговой (бывший автосалон Mitsubishi НИКО).

Информация о площади возгорания, масштабах разрушений, а также наличии пострадавших среди персонала или прохожих в настоящее время выясняется.

Zeekr принадлежит Geely, которую НАПК внесло в список международных спонсоров войны

Zeekr принадлежит китайскому автомобильному гиганту Geely. Этот холдинг полностью контролируется Коммунистической партией Китая, в частности:

  • его основатель Ли Шуфу является депутатом китайского парламента, а внутри самой компании действуют партийные ячейки;
  • после начала полномасштабного вторжения холдинг сознательно остался работать в России. При этом Geely увеличил там свои продажи и платит миллионные налоги в российский бюджет.
  • из-за этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло компанию в список международных спонсоров войны, ведь ее налоги в РФ превращаются в оружие, которое летит в Украину.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применилударные БПЛА (Shahed),крылатые ибаллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра. 

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Топ комментарии
Значить, Китай тепер зможе як компенсацію забрати Далекий Схід.
02.06.2026 09:03 Ответить
Це так карма погралась? Маю надію, персонал не постраждав.
02.06.2026 09:00 Ответить
Китайцям пох, якщо за авто вже сплачено і власник салону не китаєць
02.06.2026 09:33 Ответить
Станом на 31 грудня 2024 року чисельність членів Китайської комуністичної партії (ККП) становить приблизно 100,27 мільйона осіб.
В Китаї підрозділи Комуністичної партії існують майже скрізь.
02.06.2026 08:54 Ответить
Це за дружбу
02.06.2026 09:10 Ответить
Треба писати скаргу Сі
02.06.2026 09:10 Ответить
Це прецендент. Трупіну доведеться віддати сибір аж до уралу. Може тільки на байкал Сі погодиться.
02.06.2026 09:10 Ответить
Сі за таке куйлу і по таблу може надавати.
02.06.2026 09:14 Ответить
Набережно-Лугова-це офіційний імпортер та дистриб'ютор, а не просто якийсь салон, що купує напряму у Китаю, сам привозить та продає тут. Можуть бути нюанси, у чиїй повній власності були сгорілі тачки. Справа в тому, що Китай відомий своєю державною підтримкою та дотаціями задля розширення ринку електромобілів.
02.06.2026 09:47 Ответить
Згоріла китайська параша
02.06.2026 09:42 Ответить
Китай ворог. Китайські салони б***.
02.06.2026 09:54 Ответить
Значить на китайців кацапи теж наклали...
02.06.2026 10:18 Ответить
 
 