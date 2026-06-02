Массированная атака на Киев: полностью разрушен салон китайских электрокаров Zeekr

Во время ночной комбинированной атаки на Киев полностью сгорел автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что это был один из первых автосалонов бренда Zeekr в Киеве и Украине. Он находится на Подоле на ул. Набережно-Луговой (бывший автосалон Mitsubishi НИКО).

Информация о площади возгорания, масштабах разрушений, а также наличии пострадавших среди персонала или прохожих в настоящее время выясняется.

Zeekr принадлежит Geely, которую НАПК внесло в список международных спонсоров войны

Zeekr принадлежит китайскому автомобильному гиганту Geely. Этот холдинг полностью контролируется Коммунистической партией Китая, в частности:

его основатель Ли Шуфу является депутатом китайского парламента, а внутри самой компании действуют партийные ячейки;

после начала полномасштабного вторжения холдинг сознательно остался работать в России. При этом Geely увеличил там свои продажи и платит миллионные налоги в российский бюджет.

из-за этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло компанию в список международных спонсоров войны, ведь ее налоги в РФ превращаются в оружие, которое летит в Украину.





Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применилударные БПЛА (Shahed),крылатые ибаллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

