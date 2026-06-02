После обстрела Киева перекрыты 7 улиц: в городе действуют транспортные ограничения

После ночного обстрела Киева временно перекрыто движение транспорта на семи улицах. Ограничения введены в связи с ликвидацией последствий атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, движение транспорта перекрыто:

по улице Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);

по переулку Охтырскому (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);

по улице Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);

улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);

улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);

улицей Дегтяревской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);

по улице Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской).

Что предшествовало?

С ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 были госпитализированы. В том числе двое детей.

