После обстрела Киева перекрыты 7 улиц: в городе действуют транспортные ограничения
После ночного обстрела Киева временно перекрыто движение транспорта на семи улицах. Ограничения введены в связи с ликвидацией последствий атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
В частности, движение транспорта перекрыто:
- по улице Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);
- по переулку Охтырскому (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);
- по улице Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);
- улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);
- улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);
- улицей Дегтяревской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);
- по улице Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской).
Что предшествовало?
С ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.
В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.
По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 были госпитализированы. В том числе двое детей.
