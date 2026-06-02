Після обстрілу Києва перекрито 7 вулиць: у місті діють транспортні обмеження

Після нічного обстрілу Києва тимчасово перекрито рух транспорту на семи вулицях. Обмеження запроваджені через ліквідацію наслідків атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, рух транспорту перекритий:

вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Що передувало?

З ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО