Світ має зупинити атаки РФ на цивільних і інфраструктуру, - Лубінець

Після нічного удару РФ по Дніпру: десятки зруйнованих будинків і людські втрати

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту реагувати на російські удари по Україні, які призводять до загибелі та поранень цивільних.

"Світ має діяти. Необхідно зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру. Кожен день зволікання коштує людських життів і призводить до нових трагедій", - закликав Лубінець.

Він зазначив, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Внаслідок атаки РФ Києва відомо про 4 загиблих та 58 поранених, серед них діти. Омбудсмен наголосив, що ціллю Росії були житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Він додав, що під ворожими ударами також була Київщина. За попередніми даними, постраждали троє людей. Також внаслідок атаки на Дніпро загинули 6 людей, ще 36 дістали поранення.

Лубінець зазначив, що вдарив ворог і по Харківщині. Попередньо, постраждали 14 людей, серед них дитина. Також, за його словами, під ворожими ударами опинилися Сумщина та Запоріжжя.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Топ коментарі
Так.Солдати ніби якісь роботи.
02.06.2026 09:12 Відповісти
мені так подобаються ремарки zельоних гнид як лубінець ..

просто на цивільних (ЗСУ колишні цивільні) та інфраструктуру лише ..а так війна нехай йде
02.06.2026 09:03 Відповісти
Світ має ліквідувати терористичні режими.
02.06.2026 09:13 Відповісти
02.06.2026 09:03 Відповісти
02.06.2026 09:12 Відповісти
типу якщо людина одягла військову форму для захисту сім'ї та країни - то вона вже законна ціль?!
02.06.2026 09:27 Відповісти
Світ має зупинити атаки РФ на цивільних і інфраструктуру,

Або нам треба відповідати тим же
02.06.2026 09:07 Відповісти
02.06.2026 09:13 Відповісти
Нікому немає діла на війну в Україні. Інфантильна Європа буде робити усе можливе, що б війна залишилась в Україні і не перешагнула її кордони. Будуть потрохи підкидувати бабосів та почутку допомагати з виробництвом зброї. Але в основному, будут сидіти і чавкати поп-корн. Виключенням є декілька країн, та вони погоди не строять.
НАТО - сцикливий та слабкий альянс.
ООН - бородата організація.
США - враховуючи той факт, що допустили до влади придурка з деменцією, то це як інфантильність Європи розбавити алкогольним по..їзмом.

Наші 73% вибрали собі "лірора"-бідоносця, котрий привів війну в незахищену нічим країну і радіють, який у них боневтік.

Цій війні кінця немає. Бо газ та нафта, алмази та золото рашки дорожче за якусь там Україну.
02.06.2026 09:13 Відповісти
Світ-лайно. Дивно,що Лубінець про це не здогадується.
02.06.2026 09:19 Відповісти
бо лубінець сам лайно.. тілько zельоноє
02.06.2026 09:29 Відповісти
вот поэтому так и живем, что у власти такие мартышки- вуду, гнилое у -*****
02.06.2026 09:37 Відповісти
 
 