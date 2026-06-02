Світ має зупинити атаки РФ на цивільних і інфраструктуру, - Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту реагувати на російські удари по Україні, які призводять до загибелі та поранень цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ,

"Світ має діяти. Необхідно зупинити атаки на мирних людей та цивільну інфраструктуру. Кожен день зволікання коштує людських життів і призводить до нових трагедій", - закликав Лубінець.

Він зазначив, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Внаслідок атаки РФ Києва відомо про 4 загиблих та 58 поранених, серед них діти. Омбудсмен наголосив, що ціллю Росії були житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Він додав, що під ворожими ударами також була Київщина. За попередніми даними, постраждали троє людей. Також внаслідок атаки на Дніпро загинули 6 людей, ще 36 дістали поранення.

Лубінець зазначив, що вдарив ворог і по Харківщині. Попередньо, постраждали 14 людей, серед них дитина. Також, за його словами, під ворожими ударами опинилися Сумщина та Запоріжжя.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

