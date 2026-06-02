Мир должен остановить атаки РФ на гражданских и инфраструктуру, - Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество отреагировать на российские удары по Украине, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ,

"Мир должен действовать. Необходимо остановить атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Каждый день промедления стоит человеческих жизней и приводит к новым трагедиям", - призвал Лубинец.

Он отметил, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В результате атаки РФ на Киев известно о 4 погибших и 58 раненых, среди них дети. Омбудсмен подчеркнул, что целью России были жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Он добавил, что под вражескими ударами также оказалась Киевская область. По предварительным данным, пострадали три человека. Также в результате атаки на Днепр погибли 6 человек, еще 36 получили ранения.

Лубинец отметил, что враг нанес удары и по Харьковской области. Предварительно, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Также, по его словам, под вражескими ударами оказались Сумская область и Запорожье.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

