РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13646 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
494 10

Мир должен остановить атаки РФ на гражданских и инфраструктуру, - Лубинец

После ночного удара РФ по Днепру: десятки разрушенных домов и человеческие потери

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество отреагировать на российские удары по Украине, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мир должен действовать. Необходимо остановить атаки на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Каждый день промедления стоит человеческих жизней и приводит к новым трагедиям", - призвал Лубинец.

Он отметил, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В результате атаки РФ на Киев известно о 4 погибших и 58 раненых, среди них дети. Омбудсмен подчеркнул, что целью России были жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Он добавил, что под вражескими ударами также оказалась Киевская область. По предварительным данным, пострадали три человека. Также в результате атаки на Днепр погибли 6 человек, еще 36 получили ранения.

Лубинец отметил, что враг нанес удары и по Харьковской области. Предварительно, пострадали 14 человек, среди них ребенок. Также, по его словам, под вражескими ударами оказались Сумская область и Запорожье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская атака на Днепр: 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Киев: четверо погибших, 63 пострадавших, разрушения и пожары в нескольких районах (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4617) Киев (26392) Киевская область (4653) Харьков (7867) Лубинец Дмитрий (570) Днепропетровская область (5256) Харьковская область (2738) Днепровский район (386) Харьковский район (894)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Так.Солдати ніби якісь роботи.
показать весь комментарий
02.06.2026 09:12 Ответить
+3
Світ має ліквідувати терористичні режими.
показать весь комментарий
02.06.2026 09:13 Ответить
+2
мені так подобаються ремарки zельоних гнид як лубінець ..

просто на цивільних (ЗСУ колишні цивільні) та інфраструктуру лише ..а так війна нехай йде
показать весь комментарий
02.06.2026 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мені так подобаються ремарки zельоних гнид як лубінець ..

просто на цивільних (ЗСУ колишні цивільні) та інфраструктуру лише ..а так війна нехай йде
показать весь комментарий
02.06.2026 09:03 Ответить
Так.Солдати ніби якісь роботи.
показать весь комментарий
02.06.2026 09:12 Ответить
типу якщо людина одягла військову форму для захисту сім'ї та країни - то вона вже законна ціль?!
показать весь комментарий
02.06.2026 09:27 Ответить
Світ має зупинити атаки РФ на цивільних і інфраструктуру,

Або нам треба відповідати тим же
показать весь комментарий
02.06.2026 09:07 Ответить
Світ має ліквідувати терористичні режими.
показать весь комментарий
02.06.2026 09:13 Ответить
Нікому немає діла на війну в Україні. Інфантильна Європа буде робити усе можливе, що б війна залишилась в Україні і не перешагнула її кордони. Будуть потрохи підкидувати бабосів та почутку допомагати з виробництвом зброї. Але в основному, будут сидіти і чавкати поп-корн. Виключенням є декілька країн, та вони погоди не строять.
НАТО - сцикливий та слабкий альянс.
ООН - бородата організація.
США - враховуючи той факт, що допустили до влади придурка з деменцією, то це як інфантильність Європи розбавити алкогольним по..їзмом.

Наші 73% вибрали собі "лірора"-бідоносця, котрий привів війну в незахищену нічим країну і радіють, який у них боневтік.

Цій війні кінця немає. Бо газ та нафта, алмази та золото рашки дорожче за якусь там Україну.
показать весь комментарий
02.06.2026 09:13 Ответить
Світ-лайно. Дивно,що Лубінець про це не здогадується.
показать весь комментарий
02.06.2026 09:19 Ответить
бо лубінець сам лайно.. тілько zельоноє
показать весь комментарий
02.06.2026 09:29 Ответить
вот поэтому так и живем, что у власти такие мартышки- вуду, гнилое у -*****
показать весь комментарий
02.06.2026 09:37 Ответить
 
 