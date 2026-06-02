Густий дим над ранковим Києвом після масованої атаки РФ на столицю. ВIДЕО

Густий дим вранці виднівся над Києвом після російської атаки на столицю.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

І що це? Таке своєрідне смакування подробиць кацапам на радість?
02.06.2026 09:16 Відповісти
Як бачимо немає відповіді по москві.Де ті Фламінго?Сміялися що Зеленсмький длозволив парад.
02.06.2026 09:18 Відповісти
кацапам потрібно щоб ми били по москві, бо зволокли туди все ППО, але краще далі руйнувати їхню нафтогазовидобувну промисловість.
02.06.2026 09:44 Відповісти
Парад пройшов,вже зщабрали частину ППО.Кацапи бояться,коли туди би щось прилітало,іле туди нічого не прилетить.Нафтогазова промисловість,на війну мало вплине.
02.06.2026 10:07 Відповісти
чекаемо незламно потужну гундосу відповідь
02.06.2026 09:18 Відповісти
Коли таке буде над москвою ?допоки не буде гідної відповіді рашиисти і далі будуть знищувати наші міста їм приносить задоволення убивати цивільних і все руйнувати ,це варвари.
02.06.2026 09:21 Відповісти
Зелену Гніду все влаштовує. Головне відволікти увагу від потужного розкрадання Міндіч - Шміндіч.
02.06.2026 10:09 Відповісти
 
 