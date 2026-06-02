В результате удара РФ по Днепру погиб спасатель Антон Ярмоленко, 9 погибших, судьба 6 человек неизвестна, - Клименко. ФОТОрепортаж

В результате вражеского удара по Днепру погиб спасатель - заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы в Днепре

"В Днепре разрушены многоквартирные дома. 9 человек погибли, среди них - ребенок. Среди жертв обстрела - наш спасатель, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов. Искренние соболезнования семье и коллективу.

Еще 35 жителей Днепра пострадали, имеется информация и о 6 пропавших без вести гражданах", - уточнил Клименко.







В целом, как отмечается, в результате российского комбинированного обстрела Украины погибли 13 человек, более 100 - пострадали. Наибольшие разрушения гражданской инфраструктуры в Киеве, Днепре и Харькове.

Удар по Киеву

По словам Клименко, в столице спасатели с ночи работали почти во всех районах - на 29 локациях. Большинство пожаров удалось потушить, продолжаются работы на 6 активных локациях в 5 районах Киева.







К сожалению, в результате российского обстрела Киева погибли 4 человека. Еще более 60 жителей пострадали и обратились за помощью к врачам. Среди тех, кто получил осколочные ранения, - трехлетний ребенок.

Повреждены жилые дома, автосалон, коммунальное предприятие, академия, хозяйственные постройки, АЗС - гражданская инфраструктура. Пожар из-за атаки возник и на территории Сервисного центра МВД 8041. Граждане, у которых была запись, смогут получить услугу в любом другом сервисном центре МВД Киева.

Атаки на другие области

Спасатель и двое гражданских лиц пострадали также этой ночью в Каменском.

В Харькове повреждены дома и продуктовое предприятие, более 10 человек пострадали.

Кроме того, зафиксировано разрушение гражданских объектов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и Запорожье. В Киевской области спасатели тушили жилые дома, почтовый терминал и автомобили.

К ликвидации привлечены все необходимые подразделения системы МВД.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.