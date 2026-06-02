Пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергооб’єкти у Києві: постраждали енергетики, - ДТЕК (оновлено)

Енергетики вже повернули світло для 110 000 родин після масованої атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Важка ніч для Києва

"Ще одна важка ніч для столиці. Через обстріл пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об’єкти. 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах тимчасово залишалися без світла", - йдеться у повідомленні.

110 тис. родин знову зі світлом

Наразі енергетикам вже вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику для 110 000 родин.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання ще 30 тисячам клієнтам Києва", - уточнили у ДТЕК.

Згодом стало відомо, що ворожа атака на столицю травмувала двох енергетиків ДТЕК.

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.