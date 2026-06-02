Масована атака РФ на Київ: пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, дві АЗС, поліклініку й дитсадок. ФОТОрепортаж

У Києві фіксують наслідки нічної атаки РФ - четверо загиблих, понад шістдесят постраждалих, серед них троє неповнолітніх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви та постраждалі

У столиці станом на 9 ранку 2 червня 2026 року відомо про чотирьох загиблих людей - це двоє жінок та двоє чоловіків. Постраждали понад 60 людей, серед яких троє дітей - 3, 11 та 17 років.

Пошкодження

Як зазначається, внаслідок влучань ворожих ракет та падіння уламків пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Зокрема, пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхових будинків, дві АЗС, будівля поліклініки, дитячий садок, два автосалони, офіси, адміністративні будівлі.

Також дивіться: Масована атака на Київ: триває ліквідація наслідків. ВIДЕО



















Остаточні наслідки атаки і кількість постраждалих людей встановлюються.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Густий дим над ранковим Києвом після масованої атаки РФ на столицю. ВIДЕО

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники