Массированная атака РФ на Киев: повреждены, как минимум, 9 многоэтажек, две АЗС, поликлиника и детский сад. ФОТОрепортаж

В Киеве фиксируют последствия ночной атаки РФ - четверо погибших, более шестидесяти пострадавших, среди них - трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Жертвы и пострадавшие

В столице по состоянию на 9 утра 2 июня 2026 года известно о четырех погибших - это две женщины и двое мужчин. Пострадали более 60 человек, среди которых - трое детей 3, 11 и 17 лет.

Повреждения

Как отмечается, в результате попаданий вражеских ракет и падения обломков повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

В частности, повреждены как минимум 9 многоэтажных домов, две АЗС, здание поликлиники, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.

Окончательные последствия атаки и количество пострадавших людей устанавливаются.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 были госпитализированы. В том числе двое детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника