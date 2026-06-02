Массированная атака на Киев: продолжается ликвидация последствий
В столице экстренные службы продолжают работать на местах поражений после массированной атаки. В различных районах Киева зафиксированы повреждения жилых домов, нежилых помещений, а также четырёх медицинских учреждений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По предварительным данным, в результате обстрела погибли четыре человека. Еще 65 человек получили ранения, среди них - трое детей. На данный момент 38 пострадавших госпитализированы.
Медики сообщают, что люди продолжают обращаться за помощью, всем пострадавшим оказывается необходимое лечение и поддержка. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий удара и уточнение информации о разрушениях и пострадавших.
Массированный обстрел 2 июня
В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.
Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.
Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:
- 4 погибших;
- 58 пострадавших (данные уточняются);
- среди пострадавших есть дети.
В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
