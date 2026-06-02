Масована атака на Київ: триває ліквідація наслідків. ВIДЕО

У столиці екстрені служби продовжують працювати на місцях уражень після масованої атаки. У різних районах Києва зафіксовані пошкодження житлових будинків, нежитлових приміщень, а також чотирьох медичних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули четверо людей. Ще 65 осіб дістали поранення, серед них — троє дітей. Наразі 38 постраждалих госпіталізовано.

Медики повідомляють, що люди продовжують звертатися по допомогу, усім постраждалим надається необхідне лікування та підтримка. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків удару та уточнення інформації щодо руйнувань і постраждалих.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

