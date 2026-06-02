Повреждены производственная площадка ДТЭК и энергообъекты в Киеве, - ДТЭК

Энергетики уже восстановили электроснабжение для 110 000 семей после массированной атаки на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Тяжелая ночь для Киева

"Еще одна тяжелая ночь для столицы. В результате обстрела повреждены производственная площадка ДТЭК и энергетические объекты. 140 тысяч киевлян в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах временно остались без света", - говорится в сообщении.

110 тыс. семей снова с электричеством

На данный момент энергетикам уже удалось восстановить питание объектов критической инфраструктуры и вернуть электричество 110 000 семей.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение еще 30 тысячам клиентов Киева", - уточнили в ДТЭК.

Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждениям подверглись жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.