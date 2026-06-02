Внаслідок удару РФ по Дніпру загинув рятувальник Антон Ярмоленко, 9 загиблих, доля 6 осіб невідома, - Клименко. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожого удару по Дніпру загинув рятувальник - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви у Дніпрі
"У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них - дитина. Серед жертв обстрілу наш рятувальник - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу.
Ще 35 жителів Дніпра постраждали, маємо інформацію і щодо 6 зниклих безвісти громадян", - уточнив Клименко.
Загалом, як зазначається, унаслідок російського комбінованого обстрілу України загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові.
Удар по Києву
За словами Клименка, у столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах - на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на 6 активних локаціях у 5 районах Києва.
На жаль, внаслідок російського обстрілу Києва загинули 4 людини. Ще понад 60 жителів постраждали та звернулися по допомогу до лікарів. Серед тих, хто отримав осколкові поранення - трирічна дитина.
Пошкоджені житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди, АЗС - цивільна інфраструктура. Пожежа через атаку виникла й на території Сервісного центру МВС 8041. Громадяни, які мали запис, зможуть отримати послугу в будь-якому іншому сервісному центрі МВС Києва.
Атаки на інші області
Рятувальник та двоє цивільних постраждали також цієї ночі у Кам’янському.
У Харкові пошкоджені будинки та продуктове підприємство, більше 10 людей постраждали.
Крім того, зафіксовано руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили житлові будинки, поштовий термінал та автомобілі.
До ліквідації залучені всі необхідні підрозділи системи МВС.
Масований обстріл 2 червня
Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.
У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.
Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.
Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.
У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.
Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.
За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що дніпрянам і всім українцям робити далі? Чекати нового обстрілу? У влади одна відмазка - у всьому винні партнери, що не дали свої ракети. Своїю систему ППО він ніколи не зробить, навіть якщо патрнери дадуть на неї ще раз гроші, то у нього вийде "династія".
"Зробіть так, щоб у них було те саме!"- почув Черчилль від мешканців зруйнованого бомбою гітлерівців будинку у відповідь на запитання: "Чим як можу вам допомогти?"