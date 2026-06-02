Росія підтвердила масований удар по Україні з використанням гіперзвукової зброї

У міністерстві оборони РФ підтвердили масовану атаку по Україні із застосуванням гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

У російському військовому відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами.

Російська сторона стверджує, що обстріл є "відповіддю на терористичні акти київського режиму".

"Використовувалася високоточна зброя великої дальності, зокрема гіперзвукові ракети, по підприємствах оборонно-промислового комплексу у Києві, Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську, Полтавській, Хмельницькій та Сумській областях, а також об'єктах паливно-енергетичного комплексу і військових аеродромах", – заявили у російському Міноборони.

У Міністерстві оборони Росії традиційно задекларували повну успішність операції, зазначивши, що "цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти – уражені".

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

