Россия подтвердила массированный удар по Украине с использованием гиперзвукового оружия

В Министерстве обороны РФ подтвердили массированную атаку на Украину с применением гиперзвуковых ракет.

В российском военном ведомстве заявили, что нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в частности гиперзвуковыми ракетами.

Российская сторона утверждает, что обстрел является "ответом на террористические акты киевского режима".

"Использовалось высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые ракеты, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также объектам топливно-энергетического комплекса и военным аэродромам", – заявили в российском Минобороны.

В Министерстве обороны России традиционно заявили о полном успехе операции, отметив, что "цели удара достигнуты, а все назначенные объекты – поражены".

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

