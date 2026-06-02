Новітні автоматизовані турелі з віддаленим управлінням вночі збивали цілі РФ на Київщині

У ніч на 2 червня небо Київщини захищали, зокрема, новітні автоматизовані турелі з віддаленим управлінням.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, воїни з проєкту "Чисте небо" лише за останню атаку на рубежах області знищили майже сотню ворожих дронів.

"Також ворожі цілі сьогодні вночі збивали наші новітні автоматизовані турелі з віддаленим управлінням, а також й інші засоби ППО, частина з них була подавлена засобами РЕБ.



Так, наслідки ворожої атаки тяжкі. Є поранені, у столиці - загиблі. Зруйновані та пошкоджені домівки. Але якби не наші захисники неба, ці наслідки могли б бути значно тяжчими", - додав очільник області.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

