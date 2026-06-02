РФ атакувала Чернігівщину: поранено 15-річного хлопця, спалахнули будинки, ліцей і склади. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині через російську атаку постраждав 15-річний юнак. Горіли будинки, ліцей та склади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Чернігівський район

у Городнянській громаді через удар російського БпЛА по житловому будинку виникла пожежа. Постраждав 15-річний хлопець.

уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА на житловий будинок сталася пожежа. На щастя, постраждалих немає.

Також зазначається, що у Корюківському та Новгород-Сіверському районах через російські атаки зайнялися ліцей та складські будівлі.



Рятувальники ліквідували всі займання.

















Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі 6 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.