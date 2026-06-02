Новости Обстрелы Черниговщины
РФ атаковала Черниговскую область: ранен 15-летний парень, загорелись дома, лицей и склады. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черниговской области в результате российского нападения пострадал 15-летний юноша. Горели дома, лицей и склады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Черниговский район

  •  В Городнянской общине из-за удара российского БПЛА по жилому дому возник пожар. Пострадал 15-летний парень.

Чернигов

  •  Ночью в результате падения вражеского БПЛА на жилой дом произошел пожар. К счастью, пострадавших нет.

Также отмечается, что в Корюковском и Новгород-Северском районах из-за российских атак загорелись лицей и складские здания.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

обстрел Черниговской области
Массированный обстрел 2 июня

Как сообщалось, с ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков.

По состоянию на 7:30 2 июня в столице четыре человека погибли, еще 58 пострадали. Из них 40 медики госпитализировали. В том числе двух детей.

Кроме того, враг атаковал Днепр. На данный момент 6 погибших, 33 раненых, разрушен жилой дом.

В ночь на 2 июня российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, складские помещения и транспорт.

Также сообщалось, что Харьков подвергся комбинированной атаке: город атаковали 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника.

А чого мовчать про Чернігів? Вибух був о 2-й ночі...
02.06.2026 09:11
 
 