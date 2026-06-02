Новейшие автоматизированные турели с дистанционным управлением ночью сбивали цели РФ в Киевской области

В ночь на 2 июня небо Киевской области защищали, в частности, новейшие автоматизированные турели с дистанционным управлением.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бойцы из проекта "Чистое небо" только за последнюю атаку на рубежах области уничтожили почти сотню вражеских дронов.

"Также вражеские цели сегодня ночью сбивали наши новейшие автоматизированные турели с дистанционным управлением, а также и другие средства ПВО, часть из них была подавлена средствами РЭБ.



Да, последствия вражеской атаки тяжелые. Есть раненые, в столице - погибшие. Разрушены и повреждены дома. Но если бы не наши защитники неба, эти последствия могли бы быть значительно тяжелее", - добавил глава области.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49. Погибли шесть человек, из них - один спасатель. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

