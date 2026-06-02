РФ продовжуватиме удари, якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістичні системи та ракети до них після масованого удару РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по наших містах і громадах. Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Водночас триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку у Дніпрі.

"Частину будинку фактично просто знесли. Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно.



Били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області", - додав президент.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар.



І дякую всім українцям та українкам за те, що не нехтуєте сигналами повітряної тривоги", - підсумував він.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

