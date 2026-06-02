1 337 44

РФ продовжуватиме удари, якщо Україна не буде захищена від балістики та інших ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні антибалістичні системи та ракети до них після масованого удару РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по наших містах і громадах. Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Водночас триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку у Дніпрі.

"Частину будинку фактично просто знесли. Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно.

Били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області", - додав президент.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар.

І дякую всім українцям та українкам за те, що не нехтуєте сигналами повітряної тривоги", - підсумував він.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. Загинули шестеро людей, з них - один рятувальник. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Зеленський Володимир обстріл
Топ коментарі
+18
Вова . коли вже твої з штілєрманом фламінги переїбуть кацапів?
02.06.2026 10:28 Відповісти
+16
Знову всі винні окрім самого ,а де ті три тисячі ракет про які ти неодноразово говорив ,ти нарешті хоч назвеш путіна і його рашиський режим терористами ,убивцями ?те що творят рашисти це геноцид українського народу ти це назвеш ? чи ти тільки антисимітизм вбачаєш .
02.06.2026 10:31 Відповісти
+13
20 пакетів санкцій працюють, а кацапи так і продовжують точити ракети.
02.06.2026 10:29 Відповісти
Зеленський перекладає відповідальність на західних партнерів, що свідчить про незрілість Зеленського як політика та неспроможність влади Зеленського давати відповіді на виклики воєнного часу. Масована атака російських терористів по Україні показує що українська розвідка ще не може визначити місця зберігання ракет та БПЛА, а ЗСУ не може превентивно знищити сили і засоби ворога не допускаючи масованих ракетних ударів. В той ще час відбувається абсолютно злочинне розформування підрозділів БПЛА які можуть атакувати Москву та інші захищені об'єкти та превентивно знищувати ракети та БПЛА ворога ще до запусків і це пряма державна зрада яку чинить влада Зеленського!
02.06.2026 10:41 Відповісти
Про що Ви пишите? Які місця зберігання ракет і БПЛА ворога не виявила розвідка? Навіть якщо виявить - то чим мають вдарити ЗСУ асфальтом, який восьмий рік виготовляє Найпотужніша Бубочка? Прикро, що восьмий рік Гундос перекладає свою вину по непідготовці до захисту українців на Захід і купа залишків баранів 73% в це вірять. Не партнери винні, що реальний барига і мародер Бубочка, разом зі своїм оточенням все розікрали, а стрілки переводять на партнерів. Винні в цьому 73%, які принесли на трон цих ідіотів і до цього часу вірять в їх брехню.
Сьогодні пережили атаку, а що буде на наступну? Кого будуть хоронити? Хто залишиться без квартири і будинку на які накопичував все своє життя? Чи думають, якщо плюнуть в бік Німеччини, Польщі чи США, то вони дадуть їм ракети? Ні, вони їх тримають для захисту своїх людей. Вони їх для цього і виготовили. А українців має захищати Верховний Головнокомандувач і його команда.
02.06.2026 11:01 Відповісти
А я думал, Зебил со своими смех..ёчками позовёт киевлян на шашлыки.. а ещё влупит потужно зе-лупой по роялю. А вообще-то не до сарказма. Катастрофа, в которую кинули 73% умалишённых-только набирает обороты. Орда очевидно стирает Киев с лица земли. А вместо этого от наших немощей на банковой-одни жалобы в ООН.
02.06.2026 11:34 Відповісти
Дивуюсь безмежній терплячості нашого потужно-незламного Президента, давно вже пора видати указ про рішучу заборону обстрілів України, поставивши ***** невідворотній шах і мат!!!
02.06.2026 10:29 Відповісти
Ракети пішли на захист військ трампонутого в боротьби з Іраном, нашим основним противником
02.06.2026 10:38 Відповісти
Ракети в міліардному лісі .
02.06.2026 10:41 Відповісти
Не вже дійшло, швидко однако тільки п'ятий рік війни. Мабуть поки не захистять від балістики треба в тур поїздку. Да, і не забути назначити відповідального за це неподобство
02.06.2026 10:34 Відповісти
Тільки балістика по мацкві може вгамувати свинособак,іначше це гра в одні ворота...
02.06.2026 10:35 Відповісти
РФ продовжуватиме удари, якщо в Україні буде і на дальше "зелений препіздент -зрадник" .який своїм правлінням зробив все.щоб іУкраїна і український народ не були захищені від балістики та інших ракет, -
02.06.2026 10:35 Відповісти
Здрастьє!З'явився статист всія України!Коли і як будемо відповідати? Ой,тільки не язиком.Язиком ти навчився ще будучи в "Кварталі".Ділами,бо по ділах твоїх і воздасться тобі!
02.06.2026 10:36 Відповісти
однозначно в "золотий фонд" цитат зебуїна... але радник мішка подоляк не порадив що немє 100% захисту, від бал ракет, тобто удари не закінчаться ніколи.
02.06.2026 10:38 Відповісти
Дурнику, кацапи в будь-якому випадку продовжать ракетні удари.
Чи ти гадаєш, вони їх будуть у бочках квасити "на потім"?
02.06.2026 10:39 Відповісти
РФ продовжуватиме удари поки знатиме, що адекватної відповіді не буде.
02.06.2026 10:41 Відповісти
Потужний зелений обосранець виліз з бункеру і вєщає.
Да наша балістика мародер пейсатий? У ізраїль поїхала?
02.06.2026 10:42 Відповісти
Як завжди у недолугого зеленого чмоні, у всьому винні західні партнери. Де наші власні ракети на п'ятий рік війни, гнида?
02.06.2026 10:50 Відповісти
ого, закликаєте до бойових дій, до продовження війни?
ви ж тут днями закликали до "миру" на умовах росії.
02.06.2026 11:42 Відповісти
Мир - найкращий захист від балістики, крилатих, орєшніка та іншої херні.
Шукайте шляхи дипломатії, панове
02.06.2026 10:52 Відповісти
Це ви кому? Мешканцям кремля?
02.06.2026 10:53 Відповісти
І їм також. Угода - це результат згоди двох, або більше сторін
02.06.2026 10:58 Відповісти
Україна згодна. Де згода *****? У вимогах віддати території України?
02.06.2026 11:19 Відповісти
Лінія зіткнення, як говорив президент, це ок чи ні?
02.06.2026 11:42 Відповісти
У ***** спитайте.
02.06.2026 11:52 Відповісти
Мир в даних умовах це визнання поразки Україною і приниження всього Заходу. Капітуляція.
02.06.2026 11:28 Відповісти
Справедливий мир для жертви агресії
02.06.2026 11:43 Відповісти
Бубачка зі своїм стогіном такий передбачуваний шо аж невдобно. Ніхто тобі нічого не дасть,мудозвон. Де наші балістичні ракети для "дзеркальної відповіді"?
02.06.2026 10:52 Відповісти
цей зелений мафіозі 🤡 ,такі відбився від рук єврейської громади України зовсім , і вже давно знаходиться в кремлівських руках ,от тут треба шось робити ,бо звіздець може бути для всіх в Україні ,поки цей торчок президент !!! ...
02.06.2026 10:52 Відповісти
Ось і вся міць і відповідальність обдовбаного брехуна і популіста, ненависника українців Гундоса Найпотужнішого - партнерни дайте нам чим збивати балістику, бо то ви винні, що немає як зщахистити Україну. Трамп - дай нам ліцензію виготовляти ракети і системи "Патріот"..., бо то ти винен, що я знищив нашу розробку "бариги" "Кільчень"...
То це виходить партнери восьмий рік крадуть бюджет і допомогу Заходу? То партнери не створили свої системи ППО і ПРО, а всі бюджетні гроші закатали в асфальт і допомогу 350 мільярдів, через схеми накшталт міндічів вкрали?
02.06.2026 10:54 Відповісти
3000 "фламінго" вже були, а зараз Штілерман балістику обіцяє....почекаємо, враховуючи, що кількість інтерв'ю Штілермана вже наздоганяє кількість вечірніх відосиків....
02.06.2026 10:55 Відповісти
На ТСК у Гончаренко ось цей штилерман розповів шо він планує побудувати ракетодром десь на близькому сході тому і просить за частку файєр поинт 1 міліард доларів - і це при тому шо розвиток ця компашка отримали на держзамовленнях - майже 80% бюджету на дрони - це отримав саме він. Тут треба знати ще один факт - у рашці, де він жив, у нього є судимість по статті - мошенічество - 5 років позбавлення волі з трьома роками відсрочки приговору. У 18 він знов, будучи у відсрочки приговору ********* по тій же статті - мошенічество. Але чудо - пробувши пів року на кічі - йього спокійно випускають - правильно - в Україну. І тут він, зненацька, отримує 2 лімони доларів та відкриває хвірмочку. На питання Гончаренко де він взяв гроші на реєстрацію хвірми - відповів - не пам'ятаю. Враховуючи ось ці факти - там ніколи не пахло ракетами - там пахло розкраданням великих грошей.
02.06.2026 12:26 Відповісти
Марахвон і позитивні блогери з ботами активно поширюють тезу про створення Штілерманом "найпотужнішої збройової компаніі світового рівня", яку бояться ракетобудівники США і Заходу...
02.06.2026 12:30 Відповісти
Угу. І це при тому шо це тіло, шо вважає себе геніальним конструктором ракетобудування - не має освіти з цього питання. Як до речі і ті хто там працює.
02.06.2026 12:34 Відповісти
Вова , це тобі мабуть путін у щодобовій розмові по секретній лінії сказав? Ну воно й недивно , ви ж спілкуєтеся кожен день, до речі а чому закрив програму грім 2?
02.06.2026 10:57 Відповісти
А воно ж розуміє що орки будуть все рівно бити пр Україні, не залежно від того - будуть надавати нам ракети до патріотів чи ні.
Своє все розікрали міндічі і зжерли юзіки. А тепер хто всрався? - показав на партнерів.
02.06.2026 11:01 Відповісти
Ва всьом вінават Трамп. Ва всьом вінавати партньори: Німеччина, Англія, Франція і навіть українська опозиція, що у Володі Гундоса Найпотужнішого Лідора світу немає ракет для захисту українців, яким він обіцяв закінчити війну і що вони більше ніколи не будуть плакати.
Брехав, бреше і буде брехати. Крав, краде і буде красти. Барани, які були проти побудови магазинів, що реалізують солодощі, допомагають миародерам будувати великі цвинтарі по 100 гектарів. Це все, на що здатні ці мародери і брехуни.
02.06.2026 11:07 Відповісти
А ти асфальтом по кацапах, асфальтом давай ********
02.06.2026 11:17 Відповісти
Ні, він вдало прордовжує бити брехнею по слабких мізках наріду 73%, що в устому винні партнери. А він тут для того, щоб барани вишивали біснером його портрети і отримувати оплеки.
02.06.2026 11:36 Відповісти
А що ще ти зробив, крім "...закликав партнерів надати Україні..."?!
Фламінгів у нас на сьогодні мало би бути біля тисячі штук.
Де вони?
"Готуються летіти"?
02.06.2026 11:25 Відповісти
Давай вофка видосиками сегодня вечером по мацкве.) патужными такими. А лучше двумя, почти сразу. Первый разнесет Кремль, в второй дибьет выживших. Писдец кацапам.
02.06.2026 11:25 Відповісти
Якщо Ізраїль не захищений від ударіва.А територія Ізраїлю,як ордна українська область.То і Україна, не буде захищена,від москальських ударів.

Які це такі системи,антибалістичні? Може THAAD? Так ця система дуже дорога і ніхто її не надасть зараз.Там ракети ще більше,в кілька разів коштують,ніж до Петріот.
02.06.2026 11:28 Відповісти
закликаю депутатів, міністрів, мерів, мда і рда, президента з їх оточенням перебувати у хрущовках. Зразу все знайдеться для захисту
02.06.2026 12:28 Відповісти
 
 