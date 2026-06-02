Агресор РФ не знає меж: його може зупинити лише жорсткий тиск, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія веде "терор" проти України, та наголосив на необхідності повної міжнародної ізоляції агресора.

Цахкна зазначив, що масовані удари по Україні – це "продумана стратегія терору з боку Москви".

"Лише рішучий, безкомпромісний тиск та повна міжнародна ізоляція можуть стримати агресора, який не визнає жодних меж. Кожна лазівка, кожна мить вагання, кожна м’яка реакція стають запрошенням до наступного удару. Росія має заплатити", – наголосив він.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

  • 4 загиблих;
  • 58 постраждалих (дані уточнюються);
  • серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

Окрім розпаду (як свого часу совок) кацапію ніщо не зупинить
Його можна тільки знищити гуртом всім світом, ця мерзота не зупиниться сама. Навіть якщо Україна капітулює, рашка продовжить свою терористичну діяльність по всьому світу, куди дотягнеться. Пора нарешті зрозуміти, що саме рашка голова гідри світового зла.
показати весь коментар
02.06.2026 10:29 Відповісти
Один з небагатьох притомних політиків у Європі,хто називає речі своїми іменами. Решта симпатиків України вже програли кремлівським популістам (дякуємо найвеличнішому генітальному піанисту з його безсінечними фінансовими скандалами).
І вкотре хочеться "подякувати " тупорилим хахлам,які посадили у крісло Президента (під час війни!) україноненависника і звичайного злодюгу!
тотальна ізоляція паРаши була б дуже доречною - залізний занавіс і нехай істоти гниють на болотах
показати весь коментар
02.06.2026 10:31 Відповісти
Маргус, переставай тиснути, бо штани можуть репнути

Та ви його санкціями,він так їх боїться!?
Він клав на них.Надайте Україні зброю щоб можна було випалювати все що працює на війну в паРаші.
Читаєш паралельно як більшість спортивних асоціацій повертає орків назад з прапорами та "союзом нерушимим..." Надзвичайно шалений тиск та ізоляція
Потрібен не писк, а ППО якого у вас немає.
Жорсткий тиск двушками вже пішов! Атветка!, мені цікаво зе помре коли небудь, його могилу засекретять?
Насміхаються собі джентльмени.
