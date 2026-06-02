Агресор РФ не знає меж: його може зупинити лише жорсткий тиск, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія веде "терор" проти України, та наголосив на необхідності повної міжнародної ізоляції агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

Цахкна зазначив, що масовані удари по Україні – це "продумана стратегія терору з боку Москви".

"Лише рішучий, безкомпромісний тиск та повна міжнародна ізоляція можуть стримати агресора, який не визнає жодних меж. Кожна лазівка, кожна мить вагання, кожна м’яка реакція стають запрошенням до наступного удару. Росія має заплатити", – наголосив він.

Масований обстріл 2 червня

У ніч проти 2 червня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував ударні БпЛА (Shahed), крилаті та балістичні ракети.

Атака проходила кількома хвилями протягом ночі та раннього ранку.

Під атакою опинилися Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми та інші регіони України.

Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Києві. Станом на 8:30 відомо про:

4 загиблих;

58 постраждалих (дані уточнюються);

серед постраждалих є діти.

У Дніпрі внаслідок атаки зруйновано 7 будинків і пошкоджено ще 49. 9 людей загинули, серед них - дитина. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, також є інформація щодо 6 зниклих безвісти громадян

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку можуть залишатися люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

На Харків ворог спрямував 15 дронів та дві ракети, постраждали 10 людей. Зафіксовано влучання у чотирьох районах міста: Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському.

Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

