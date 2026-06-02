Агрессор РФ не знает границ: его может остановить только жесткое давление, - Цахкна
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия ведет "террор" против Украины, и подчеркнул необходимость полной международной изоляции агрессора.
Цахкна отметил
Цахкна отметил, что массированные удары по Украине – это "продуманная стратегия террора со стороны Москвы".
"Только решительное, бескомпромиссное давление и полная международная изоляция могут сдержать агрессора, который не признает никаких границ. Каждая лазейка, каждый миг колебания, каждая мягкая реакция становятся приглашением к следующему удару. Россия должна заплатить", – подчеркнул он.
Массированный обстрел 2 июня
В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.
Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.
Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:
- 4 погибших;
- 58 пострадавших (данные уточняются);
- среди пострадавших есть дети.
В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49.9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.
Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.
І вкотре хочеться "подякувати " тупорилим хахлам,які посадили у крісло Президента (під час війни!) україноненависника і звичайного злодюгу!
Він клав на них.Надайте Україні зброю щоб можна було випалювати все що працює на війну в паРаші.