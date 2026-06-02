Агрессор РФ не знает границ: его может остановить только жесткое давление, - Цахкна

МИД Эстонии об ударах РФ: только жесткое давление может остановить агрессора

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия ведет "террор" против Украины, и подчеркнул необходимость полной международной изоляции агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.

Цахкна отметил, что массированные удары по Украине – это "продуманная стратегия террора со стороны Москвы".

"Только решительное, бескомпромиссное давление и полная международная изоляция могут сдержать агрессора, который не признает никаких границ. Каждая лазейка, каждый миг колебания, каждая мягкая реакция становятся приглашением к следующему удару. Россия должна заплатить", – подчеркнул он.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

  • 4 погибших;
  • 58 пострадавших (данные уточняются);
  • среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49.9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

Автор: 

обстрел россия Цахкна Маргус
Окрім розпаду (як свого часу совок) кацапію ніщо не зупинить
02.06.2026 10:27 Ответить
Його можна тільки знищити гуртом всім світом, ця мерзота не зупиниться сама. Навіть якщо Україна капітулює, рашка продовжить свою терористичну діяльність по всьому світу, куди дотягнеться. Пора нарешті зрозуміти, що саме рашка голова гідри світового зла.
02.06.2026 10:29 Ответить
Один з небагатьох притомних політиків у Європі,хто називає речі своїми іменами. Решта симпатиків України вже програли кремлівським популістам (дякуємо найвеличнішому генітальному піанисту з його безсінечними фінансовими скандалами).
І вкотре хочеться "подякувати " тупорилим хахлам,які посадили у крісло Президента (під час війни!) україноненависника і звичайного злодюгу!
02.06.2026 10:29 Ответить
тотальна ізоляція паРаши була б дуже доречною - залізний занавіс і нехай істоти гниють на болотах
02.06.2026 10:31 Ответить
02.06.2026 10:34 Ответить
Та ви його санкціями,він так їх боїться!?
Він клав на них.Надайте Україні зброю щоб можна було випалювати все що працює на війну в паРаші.
02.06.2026 10:42 Ответить
Читаєш паралельно як більшість спортивних асоціацій повертає орків назад з прапорами та "союзом нерушимим..." Надзвичайно шалений тиск та ізоляція
02.06.2026 10:50 Ответить
Потрібен не писк, а ППО якого у вас немає.
02.06.2026 10:52 Ответить
Жорсткий тиск двушками вже пішов! Атветка!, мені цікаво зе помре коли небудь, його могилу засекретять?
02.06.2026 10:59 Ответить
 
 