Агрессор РФ не знает границ: его может остановить только жесткое давление, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия ведет "террор" против Украины, и подчеркнул необходимость полной международной изоляции агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Х.

Цахкна отметил, что массированные удары по Украине – это "продуманная стратегия террора со стороны Москвы".

"Только решительное, бескомпромиссное давление и полная международная изоляция могут сдержать агрессора, который не признает никаких границ. Каждая лазейка, каждый миг колебания, каждая мягкая реакция становятся приглашением к следующему удару. Россия должна заплатить", – подчеркнул он.

Массированный обстрел 2 июня

В ночь на 2 июня 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные БПЛА (Shahed), крылатые и баллистические ракеты.

Атака проходила несколькими волнами в течение ночи и раннего утра.

Под атакой оказались Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Сумы и другие регионы Украины.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Киеве. По состоянию на 8:30 известно о:

4 погибших;

58 пострадавших (данные уточняются);

среди пострадавших есть дети.

В Днепре в результате атаки разрушено 7 домов и повреждено еще 49.9 человек погибли, среди них - ребенок. Еще 35 жителей Днепра пострадали, также есть информация о 6 пропавших без вести гражданах

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами разрушенного четырехэтажного дома могут оставаться люди. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

На Харьков враг направил 15 дронов и две ракеты, пострадали 10 человек. Зафиксировано попадание в четырех районах города: Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском.

Больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные здания, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

