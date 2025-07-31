Комбинированный удар по Киеву: киностудия Довженко подверглась самым масштабным разрушениям с 2022 года. ФОТОрепортаж

В ночь с 30 на 31 июля в результате массированного ракетного обстрела страны-агрессора была повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко - одной из старейших и важнейших киностудий мира.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Во время утреннего ракетного удара были повреждены производственные помещения студии и частично - помещение гостиницы.

Взрывная волна выбила около 90 окон.

"Самые масштабные разрушения с начала полномасштабного вторжения, но, к счастью, - без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

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Эти убытки - не просто материальные, а целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками. Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины.

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В Госкино отметили, что киностудия Довженко - не только место создания фильмов, но и мощный центр национальной идентичности, с ее уникальным архивом, техникой, костюмами и творческими достижениями, которые получили многочисленные международные награды.







Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 8 человек, в том числе - 6-летний мальчик, пострадали 135 человек, среди них - 12 детей.

В одном из районов поражены сразу три медицинских учреждения.

Ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки ночью 10 июня повреждена территория Одесской киностудии: полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко".