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Комбинированный удар по Киеву: киностудия Довженко подверглась самым масштабным разрушениям с 2022 года. ФОТОрепортаж

В ночь с 30 на 31 июля в результате массированного ракетного обстрела страны-агрессора была повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко - одной из старейших и важнейших киностудий мира.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Во время утреннего ракетного удара были повреждены производственные помещения студии и частично - помещение гостиницы.

Взрывная волна выбила около 90 окон.

"Самые масштабные разрушения с начала полномасштабного вторжения, но, к счастью, - без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

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Эти убытки - не просто материальные, а целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками. Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбинированная атака РФ на Киев: пострадали 135 человек, из них - 12 детей

В Госкино отметили, что киностудия Довженко - не только место создания фильмов, но и мощный центр национальной идентичности, с ее уникальным архивом, техникой, костюмами и творческими достижениями, которые получили многочисленные международные награды.

Киностудия Довженко подверглась самым масштабным разрушениям
Киностудия Довженко подверглась самым масштабным разрушениям
Киностудия Довженко подверглась самым масштабным разрушениям

Напомним, ночью 31 июля враг атаковал Киев ракетами и дронами. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Сообщалось, что в результате российских ударов по Киеву погибли 8 человек, в том числе - 6-летний мальчик, пострадали 135 человек, среди них - 12 детей.

В одном из районов поражены сразу три медицинских учреждения.

Ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки ночью 10 июня повреждена территория Одесской киностудии: полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко".

Автор: 

кино (1538) разрушение (169) Воздушные атаки на Киев (847)


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Цітую: "мощный центр национальной идентичности" - якого хера тоді вона виглядає як лайно? Мох на стінах це що, айдентіка така?
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31.07.2025 15:57 Ответить
То дікАрація...
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31.07.2025 16:07 Ответить
Гос кино в упадке, бюрократия убивает всё. А вот частные компании неплохо раскрутились, правда половину бюджета они получают из фонда, но само государство ничего не снимает, только финансирует частников. Потом в титрах "за підтримки Держкіно"
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31.07.2025 16:11 Ответить
Азохенвей! Ту кіностудію ще не розваляли і не забудували висотками? З тої кіностудії користі ще менше ніх від ручки вмикання поворотників на бімерах...
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31.07.2025 16:29 Ответить
архіви треба зберігати під час війни під землею..., влада Києва повинна не землю ділити, а придумати, як все зберегти, цінності, експонати й все таке інше...
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31.07.2025 16:32 Ответить
Кіностудія імені О. Довженка виглядає як символ падіння кіноіндустрії України, а з часом вона стала притулком для безхатченків, при чому ще з 2010 року.
Всі павільони давно вже розграбовані, адмінбудівля занедбана.
Ось справжній "рівень" культури та кіномистецтва в Україні, бо z-резидент поставив вже давно приорітети, в яких освіті, науці, вихованню, культурі, спорту місця, а відповідно й гошей не було, немає й небуде!
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31.07.2025 17:03 Ответить
 
 