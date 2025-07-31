Комбінований удар по Києву: кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань з 2022 року. ФОТОрепортаж

У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка — однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково — приміщення готелю.

Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон.

"Наймасштабніші руйнування від початку повномасштабного вторгнення, проте на щастя — без людських жертв", - ідеться в повідомленні.

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Ці збитки — не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями.

Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України.

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У Держкіно наголосили, що кіностудія Довженка — не лише місце створення фільмів, а й потужний центр національної ідентичності, з її унікальним архівом, технікою, костюмами та творчими здобутками, що здобули численні міжнародні нагороди.







Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 8 осіб, зокрема 6-річний хлопчик, постраждали 135 людей, серед них – 12 дітей.

В одному з районів уражені одразу три медичні заклади.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської дронової атаки вночі 10 червня пошкоджена територія Одеської кіностудії: повністю знищено декорації до фільму "Довженко".