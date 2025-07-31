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Комбінований удар по Києву: кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань з 2022 року. ФОТОрепортаж

У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка — однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково — приміщення готелю.

Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон.

"Наймасштабніші руйнування від початку повномасштабного вторгнення, проте на щастя — без людських жертв", - ідеться в повідомленні.

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Ці збитки — не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями.
Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака РФ на Київ: постраждали 135 людей, з них – 12 дітей

У Держкіно наголосили, що кіностудія Довженка — не лише місце створення фільмів, а й потужний центр національної ідентичності, з її унікальним архівом, технікою, костюмами та творчими здобутками, що здобули численні міжнародні нагороди.

кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань
кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань
кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань

Нагадаємо, вночі 31 липня ворог атакував Київ ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони. Повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Києву загинули 8 осіб, зокрема 6-річний хлопчик, постраждали 135 людей, серед них – 12 дітей. 

В одному з районів уражені одразу три медичні заклади.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської дронової атаки вночі 10 червня пошкоджена територія Одеської кіностудії: повністю знищено декорації до фільму "Довженко".

Автор: 

кіно (967) руйнування (262) Повітряні атаки на Київ (901)


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Цітую: "мощный центр национальной идентичности" - якого хера тоді вона виглядає як лайно? Мох на стінах це що, айдентіка така?
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31.07.2025 15:57 Відповісти
То дікАрація...
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31.07.2025 16:07 Відповісти
Гос кино в упадке, бюрократия убивает всё. А вот частные компании неплохо раскрутились, правда половину бюджета они получают из фонда, но само государство ничего не снимает, только финансирует частников. Потом в титрах "за підтримки Держкіно"
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31.07.2025 16:11 Відповісти
Азохенвей! Ту кіностудію ще не розваляли і не забудували висотками? З тої кіностудії користі ще менше ніх від ручки вмикання поворотників на бімерах...
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31.07.2025 16:29 Відповісти
архіви треба зберігати під час війни під землею..., влада Києва повинна не землю ділити, а придумати, як все зберегти, цінності, експонати й все таке інше...
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31.07.2025 16:32 Відповісти
 
 