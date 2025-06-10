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Новини Фото Обстріл Одеси
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Одеська кіностудія постраждала від атаки РФ: повністю знищено декорації до фільму "Довженко". ФОТОрепортаж

Унаслідок російської дронової атаки вночі 10 червня пошкоджена територія Одеської кіностудії –– однієї з найстаріших кіностудій Європи.

Про це повідомили в Держкіно та кіностудії, передає Цензор.НЕТ.

Пошкоджені виробничі корпуси, склади з костюмами та реквізитом, історичні декорації та технічний автотранспорт.

Жертв серед працівників немає, проте одна зі співробітниць кіностудії цієї ночі втратила дім.

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Водночас повністю знищено декорації до фільму "Довженко" — масштабного національного проєкту про найвідомішого українського режисера. Також втрачено спеціальний ігровий транспорт, що використовувався у зйомках.

"Ці втрати — не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять, знищити культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що її війна спрямована не лише проти українського народу, а й проти культури, спадщини та майбутнього України", - додали у Держкіно. 

Одеська кіностудія вважається одним із найстаріших кінематографічних осередків у Європі. За понад 100 років тут випустили понад 600 стрічок, багато з яких стали класикою українського кінематографа.

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Обстріл Одеси 10 червня: Одеська кіностудія постраждала
Обстріл Одеси 10 червня: Одеська кіностудія постраждала
Обстріл Одеси 10 червня: Одеська кіностудія постраждала
Обстріл Одеси 10 червня: Одеська кіностудія постраждала
Обстріл Одеси 10 червня: Одеська кіностудія постраждала

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кіно (965) обстріл (29234) Одеса (5500) Держкіно (187)


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там же трипалий міністр ткаченко кругами ходив, облизувався.
чим закінчилось?
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10.06.2025 15:13 Відповісти
Ну що зробиш тоді знімайте фільм ху...ло, остатки декорації підійдуть, даже вализу є з чого зробити
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10.06.2025 15:15 Відповісти
Культура внє палітікі, авжеж.
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10.06.2025 15:30 Відповісти
Був я колись там, якраз ці авто в бур'янах (тоді на початку 2000 них) пам'ятаю
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10.06.2025 15:37 Відповісти
 
 