РФ атакувала Одеський зоопарк. Загинув домашній баран. ФОТО

У ніч на 10 червня російські війська атакували дронами територію Одеського зоопарку.

Про це повідомив директор зоопарку Ігор Біляков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Дуже добре, що у технічній зоні, а не в зоні утримання тварин. Ми там збираємо такі гілки, з яких ми робимо тирсу для тварин. І ось туди прилетіло, досить серйозно пошкоджено будівлю-сіносховище, на щастя, воно було порожнім і не загорілося", - розповів він.

За словами Білякова, хоча епіцентр вибуху був віддалений від місця утримання тварин, одна з них - домашній баран - загинула, ймовірно, внаслідок вибухової хвилі.

"Решта наших тварин не постраждали, люди не постраждали. Тварин ми одразу ж стали перевіряти. Налякалися зебри, було видно, що вони налякані, бо вони такі, взагалі, тварини дуже нервові, вони від вибуху були налякані, але вони досить скоро заспокоїлися", - додав директор зоопарку.

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