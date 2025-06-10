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Новини Фото Обстріл Одеси
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РФ атакувала Одеський зоопарк. Загинув домашній баран. ФОТО

У ніч на 10 червня російські війська атакували дронами територію Одеського зоопарку. 

Про це повідомив директор зоопарку Ігор Біляков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Дуже добре, що у технічній зоні, а не в зоні утримання тварин. Ми там збираємо такі гілки, з яких ми робимо тирсу для тварин. І ось туди прилетіло, досить серйозно пошкоджено будівлю-сіносховище, на щастя, воно було порожнім і не загорілося", - розповів він.

Одеський зоопарк під дроновою атакою РФ

За словами Білякова, хоча епіцентр вибуху був віддалений від місця утримання тварин, одна з них - домашній баран - загинула, ймовірно, внаслідок вибухової хвилі.

Одеський зоопарк під дроновою атакою РФ

"Решта наших тварин не постраждали, люди не постраждали. Тварин ми одразу ж стали перевіряти. Налякалися зебри, було видно, що вони налякані, бо вони такі, взагалі, тварини дуже нервові, вони від вибуху були налякані, але вони досить скоро заспокоїлися", - додав директор зоопарку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клименко про нічну атаку: є загиблі та поранені, спалахнуло 19 пожеж, 4 - досі гасять. ФОТОрепортаж

Автор: 

тварини (468) зоопарк (63) обстріл (29234) Одеса (5500) Одеська область (3297) Одеський район (189)


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Топ коментарі
+10
Ти впевнений в тому, що ти пишешь???? Зовсім не смішно. І взагалі в Одесі дуже гарний зоопарк, нажаль - був
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10.06.2025 14:34 Відповісти
+6
навколо себе подивись, кАзьол !

.
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10.06.2025 14:35 Відповісти
+6
Всі у кого тавро "россиянин" - блювотина людства. Всф хто підтримує Трамно - гівно.
Барана шкода, Zелених баранів ні.
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10.06.2025 14:39 Відповісти
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Ти впевнений в тому, що ти пишешь???? Зовсім не смішно. І взагалі в Одесі дуже гарний зоопарк, нажаль - був
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10.06.2025 14:34 Відповісти
Як шо ви про отой частний зоо біо Парк то так, гарний, а от той шо біля Преображенського парку - понуре лайно.
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10.06.2025 14:43 Відповісти
Що в методиці є то і пише, його в США гірше утримують, от і лютує
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10.06.2025 15:24 Відповісти
навколо себе подивись, кАзьол !

.
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10.06.2025 14:35 Відповісти
не пиши хєрні, щоб потім не давати пояснень
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10.06.2025 14:42 Відповісти
не пиши хєрні, щоб потім не давати пояснень
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10.06.2025 15:03 Відповісти
Сам зрозумів коли дивишся
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10.06.2025 15:25 Відповісти
Давно пора вдарити по Кремлівському зоопарку і знищити головного щуря Лаптєстану - Пуйла болотного.
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10.06.2025 14:48 Відповісти
Один баран атакував, другий - помер, *****...
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10.06.2025 14:34 Відповісти
Баран ліквідував головного конкурента.
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10.06.2025 14:54 Відповісти
Який йшов, такого здибав.

...
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10.06.2025 15:39 Відповісти
Всі у кого тавро "россиянин" - блювотина людства. Всф хто підтримує Трамно - гівно.
Барана шкода, Zелених баранів ні.
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10.06.2025 14:39 Відповісти
Мабуть ти не тільки старий солдат, но ще і контужений на всю голову, раз тобі не жалко свой народ.
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10.06.2025 15:27 Відповісти
"и мстя его была ужастной" за Павутиння:

загибла жінка на Оболоні,
відбитий карніз на Софії,
спалені автівки та склади
і вишенька атаки - невинно вбитий домашній баран

.
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10.06.2025 14:40 Відповісти
Пуляють, аби куди. Щоб їм повилазило
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10.06.2025 14:42 Відповісти
І вічна ганьба московському !
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10.06.2025 14:54 Відповісти
Невже кадиров, або його кохана. А якщо дійсно баран, то співчуваю
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10.06.2025 15:18 Відповісти
 
 