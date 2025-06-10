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РФ атаковала Одесский зоопарк. Погиб домашний баран. ФОТО

В ночь на 10 июня российские войска атаковали дронами территорию Одесского зоопарка.

Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Очень хорошо, что в технической зоне, а не в зоне содержания животных. Мы там собираем такие ветки, из которых мы делаем опилки для животных. И вот туда прилетело, достаточно серьезно повреждено здание-сенохранилище, к счастью, оно было пустым и не загорелось", - рассказал он.

Одесский зоопарк под атакой дронов РФ

По словам Белякова, хотя эпицентр взрыва был удален от места содержания животных, одна из них - домашний баран - погибла, вероятно, в результате взрывной волны.

Одесский зоопарк под атакой дронов РФ

"Остальные наши животные не пострадали, люди не пострадали. Животных мы сразу же стали проверять. Напугались зебры, было видно, что они напуганы, потому что они такие, вообще, животные очень нервные, они от взрыва были напуганы, но они довольно скоро успокоились", - добавил директор зоопарка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, вспыхнуло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

Автор: 

животные (935) зоопарк (219) обстрел (27913) Одесса (7921) Одесская область (3642) Одесский район (187)


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Топ комментарии
+13
Ти впевнений в тому, що ти пишешь???? Зовсім не смішно. І взагалі в Одесі дуже гарний зоопарк, нажаль - був
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10.06.2025 14:34 Ответить
+7
навколо себе подивись, кАзьол !

.
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10.06.2025 14:35 Ответить
+7
Всі у кого тавро "россиянин" - блювотина людства. Всф хто підтримує Трамно - гівно.
Барана шкода, Zелених баранів ні.
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10.06.2025 14:39 Ответить
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Ти впевнений в тому, що ти пишешь???? Зовсім не смішно. І взагалі в Одесі дуже гарний зоопарк, нажаль - був
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10.06.2025 14:34 Ответить
Як шо ви про отой частний зоо біо Парк то так, гарний, а от той шо біля Преображенського парку - понуре лайно.
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10.06.2025 14:43 Ответить
Що в методиці є то і пише, його в США гірше утримують, от і лютує
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10.06.2025 15:24 Ответить
навколо себе подивись, кАзьол !

.
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10.06.2025 14:35 Ответить
не пиши хєрні, щоб потім не давати пояснень
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10.06.2025 14:42 Ответить
не пиши хєрні, щоб потім не давати пояснень
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10.06.2025 15:03 Ответить
Сам зрозумів коли дивишся
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10.06.2025 15:25 Ответить
Давно пора вдарити по Кремлівському зоопарку і знищити головного щуря Лаптєстану - Пуйла болотного.
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10.06.2025 14:48 Ответить
Один баран атакував, другий - помер, *****...
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10.06.2025 14:34 Ответить
Баран ліквідував головного конкурента.
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10.06.2025 14:54 Ответить
Який йшов, такого здибав.

...
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10.06.2025 15:39 Ответить
Всі у кого тавро "россиянин" - блювотина людства. Всф хто підтримує Трамно - гівно.
Барана шкода, Zелених баранів ні.
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10.06.2025 14:39 Ответить
Мабуть ти не тільки старий солдат, но ще і контужений на всю голову, раз тобі не жалко свой народ.
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10.06.2025 15:27 Ответить
"и мстя его была ужастной" за Павутиння:

загибла жінка на Оболоні,
відбитий карніз на Софії,
спалені автівки та склади
і вишенька атаки - невинно вбитий домашній баран

.
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10.06.2025 14:40 Ответить
Пуляють, аби куди. Щоб їм повилазило
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10.06.2025 14:42 Ответить
І вічна ганьба московському !
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10.06.2025 14:54 Ответить
Невже кадиров, або його кохана. А якщо дійсно баран, то співчуваю
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10.06.2025 15:18 Ответить
 
 