РФ атаковала Одесский зоопарк. Погиб домашний баран. ФОТО

В ночь на 10 июня российские войска атаковали дронами территорию Одесского зоопарка.

Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Очень хорошо, что в технической зоне, а не в зоне содержания животных. Мы там собираем такие ветки, из которых мы делаем опилки для животных. И вот туда прилетело, достаточно серьезно повреждено здание-сенохранилище, к счастью, оно было пустым и не загорелось", - рассказал он.

По словам Белякова, хотя эпицентр взрыва был удален от места содержания животных, одна из них - домашний баран - погибла, вероятно, в результате взрывной волны.

"Остальные наши животные не пострадали, люди не пострадали. Животных мы сразу же стали проверять. Напугались зебры, было видно, что они напуганы, потому что они такие, вообще, животные очень нервные, они от взрыва были напуганы, но они довольно скоро успокоились", - добавил директор зоопарка.

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