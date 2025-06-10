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Одесская киностудия пострадала от атаки РФ: полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко". ФОТОрепортаж

В результате российской дроновой атаки ночью 10 июня повреждена территория Одесской киностудии -- одной из старейших киностудий Европы.

Об этом сообщили в Госкино и киностудии, передает Цензор.НЕТ.

Повреждены производственные корпуса, склады с костюмами и реквизитом, исторические декорации и технический автотранспорт.

Жертв среди работников нет, однако одна из сотрудниц киностудии этой ночью потеряла дом.

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В то же время полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" - масштабного национального проекта о самом известном украинском режиссере. Также потерян специальный игровой транспорт, который использовался в съемках.

"Эти потери - не просто материальный ущерб, а целенаправленная попытка врага стереть память, уничтожить культурные коды, которые формировались веками. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее война направлена не только против украинского народа, но и против культуры, наследия и будущего Украины", - добавили в Госкино.

Одесская киностудия считается одним из старейших кинематографических центров в Европе. За более чем 100 лет здесь выпустили более 600 лент, многие из которых стали классикой украинского кинематографа.

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Обстрел Одессы 10 июня: Одесская киностудия пострадала
Обстрел Одессы 10 июня: Одесская киностудия пострадала
Обстрел Одессы 10 июня: Одесская киностудия пострадала
Обстрел Одессы 10 июня: Одесская киностудия пострадала
Обстрел Одессы 10 июня: Одесская киностудия пострадала

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кино (1537) обстрел (27913) Одесса (7921) Госкино (188)


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там же трипалий міністр ткаченко кругами ходив, облизувався.
чим закінчилось?
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10.06.2025 15:13 Ответить
Ну що зробиш тоді знімайте фільм ху...ло, остатки декорації підійдуть, даже вализу є з чого зробити
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10.06.2025 15:15 Ответить
Культура внє палітікі, авжеж.
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10.06.2025 15:30 Ответить
Був я колись там, якраз ці авто в бур'янах (тоді на початку 2000 них) пам'ятаю
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10.06.2025 15:37 Ответить
 
 