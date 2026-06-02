Під час комбінованого удару РФ по Києву пошкоджено кіностудію Довженка. ВІДЕО+ФОТО

Унаслідок комбінованого удару РФ по Києву в ніч на 2 червня є пошкодження на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці кіностудії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Вибиті вікна. Пробито асфальт. Пошкоджені тепломагістраль та каналізація.

Наслідки нічного обстрілу Кіностудії О. Довженка сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: 5 медустанов пошкоджені та частково зруйновані через удар РФ по Києву, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки





Що передувало

Нагадаємо, у ніч із 30 на 31 липня 2025 року внаслідок російського масованого ракетного обстрілу кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань із 2022 року.

Також дивіться: Знищено офіційний автоцентр Zeekr у Києві: охоронець дивом вижив, на місці удару кратер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масований обстріл 2 червня

Як повідомлялося, з ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків.

Станом на 7:30 2 червня у столиці четверо людей загинули, ще 58 постраждали. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київ: масштабні руйнування в столиці. ВIДЕО

Окрім того, ворог атакував Дніпро. Наразі там 9 загиблих, 33 поранених, зруйновано житловий будинок.

У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення та транспорт.

Також повідомлялося, що Харків зазнав комбінованої атаки: місто атакували 15 дронів і дві ракети, постраждали 10 людей. Найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, збито 40 із 73 ракет та 602 безпілотники.